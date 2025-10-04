ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή και νίκη στον πόντο για τον ΑΠΟΕΛ επί του Αχιλλέα

Συναρπαστική μονομαχία με γαλαζοκίτρινα χαμόγελα.

Με νίκη-ανατροπή για τον ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα επί του Αχιλλέα τελείωσε η αναμέτρηση που έγινε στο Λευκόθεο.

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 73-72 και ενώ στις αρχές της 4ης περιόδου είχε μείνει πίσω με -11, ενώ χαρακτηριστικό του πόσο συναρπαστική ήταν η αναμέτρηση, ήταν το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε ούτε ένας πόντος στα τελευταία 2 ½ λεπτά!

Στο ημίχρονο ο Αχιλλέας ήταν μπροστά με 34-33. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Funderburk (23 πόντοι – 26 βαθμοί).

Καλύτερο ξεκίνημα για τον ΑΠΟΕΛ, που προηγήθηκε αρχικά με 7-2 και παρότι στη συνέχεια ο Αχιλλέας ισοφάρισε σε 7-7, οι γηπεδούχοι ξαναπήραν το προβάδισμα, χάριν σε έναν γρήγορο ρυθμό που είχαν επιβάλει και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προηγηθούν με 21-9 στο 8`.

Ωστόσο στα τελικά χρονικά σημεία της 1ης περιόδου, ο Αχιλλέας αντέδρασε και με 8-0 σερί, μείωσε σε 21-17, όταν έκλεισε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης.

Στις αρχές της 2ης περιόδου ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 26-20, αλλά η αισθητά βελτιωμένη στο ανασταλτικό κομμάτι, ομάδα του Αχιλλέα εύρισκε λύσεις και στην επίθεση, χάριν κυρίως στον Pass και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ένα 11-0 σερί για τους φιλοξενούμενους που προηγήθηκαν με 31-26, κάτι που συνέβη λίγο μετά το 17.

Αφού στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε σε 33-33, στο 20` ο Αχιλλέας ήταν μπροστά με 34-33.

Στα αρχικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου, οι δυο ομάδες συμβάδιζαν και έτσι το ενδιαφέρον παρέμενε αμείωτο, την ίδια στιγμή που ο Pass, εξακολουθούσε να δίνει λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι για λογαριασμό του Αχιλλέα.

Στο 25`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 43-42 για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος στη συνέχεια καταγράφοντας ένα 7-0, προηγήθηκε με 50-42, αλλά ο Αχιλλέας επανήλθε και πάλι και με 14-0 σερί, προσπέρασε με 56-50, στο 30`, σε ένα χρονικό διάστημα δικής του κυριαρχίας.

Στις αρχές της 4ης περιόδου το σερί του Αχιλλέα διευρύνθηκε στο 16-0, όταν προηγήθηκε με 58-50 και πλέον έμοιαζε ικανός για να έφευγε με τη νίκη από το Λευκόθεο, αλλά ακόμα υπήρχε αρκετός χρόνος, αλλά χάριν στον ασταμάτητο Pass, η διαφορά ανέβηκε στο +11 (64-53), πάντα για τον Αχιλλέα και ήταν η πρώτη φορά, που η διαφορά είχε ξεπεράσει τους 10 πόντους, σε ολόκληρη τη μέχρι στιγμής αναμέτρηση.

Ωστόσο στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ, δείχνοντας αντίδραση, μείωσε στο -4, όταν το αποτέλεσμα στο 34`, διαμορφώθηκε σε 67-63 και συνεχίζοντας την αντεπίθεση τους οι γηπεδούχοι, χάριν στις πρωτοβουλίες του Funderburk, κατάφεραν να προσπεράσουν με 73-72, κάτι που συνέβη λίγο μετά το 37`.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ήταν με αρκετή αγωνία αναμένονταν τα τελικά χρονικά σημεία.

Κατά τα οποία δεν σημειώθηκε ούτε ένας πόντος και από τις δυο ομάδες και ενώ ο Αχιλλέας, ήταν άστοχος στην τελευταία επίθεση που ήταν δική του και έτσι ο ΑΠΟΕΛ έφθασε στη νίκη με 73-72.

Δεκάλεπτα: 21-17, 33-34, 50-56, 73-72.

ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα (Νικόλας Παπαδόπουλος): Taylor 8, Honor 14 (4), Κοιλαράς 6, Παπαμιχαήλ 6 (1), Funderburk 23 (3), Σοφοκλέους, Μύθιλλος 1, Χ`Κώστας, Μαννάρης 4, Henry 11 (3).

Αχιλλέας (Ευριπίδης Ανδρέου): Pass 38 (6), Νεοφύτου 6 (2), Andrews 9 (2), Ανδρέου, Reynolds 9, Μιλίνκοβιτς 3, Cole, Κωνσταντίνου 7 (1).

Βρείτε εδώ τα στατιστικά:

