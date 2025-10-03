Άφαντος στην 4η περίοδο ο Ολυμπιακός και ήττα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ

Στη Μαδρίτη ήρθε η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν στη Euroleage, σε μια βραδιά που ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου πέρασε στην πρώτη θέση συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις στην ιστορία των ερυθρόλευκων, με 748, αφήνοντας στη 2η θέση τον Γιώργο Πρίντεζη.

Η επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο, διάστημα στο οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επιμέρους σκορ 25-8, είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη με 89-77 της «βασίλισσας» που ζητούσε διακαώς «εκδίκηση» από τους «ερυθρόλευκους» για τον αποκλεισμό της από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι, στα play offs. Η ομάδα του Πειραιά είχε 7/8 τρίποντα στην 1η περίοδο (τα 4/5 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ) για να τελειώσει το ματς με… 8/27! Οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν προηγηθεί και με +12 (11-23), είδαν τους Ισπανούς να προσπερνούν για πρώτη φορά με 62-61 μετά από τρίποντο του Αμπάλδε στην 3η περίοδο.

Κάθε φορά… μέχρι την 4η καταστροφική περίοδο… είχαν την απάντηση. Ακόμη κι όταν οι παίκτες του Σκαριόλο μπήκαν με σερί 10-0 στο 4ο δεκάλεπτο (74-69), ο Ντόρσεϊ και ο Ουόκαπ έφεραν και πάλι τον Ολυμπιακό στον πόντο (74-73). Όμως τα άστοχα τρίποντα από Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, ο αποτελεσματικός Καμπάτσο και ένα τρίποντο του Χεζόνια είχαν ως αποτέλεσμα το 80-73, με 1:53΄΄ ν’ απομένουν και τους γηπεδούχους να είναι πλέον το απόλυτο «αφεντικό».

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους και 4/5 τρίποντα (τους 16 στην 1η περίοδο), ενώ έκανε και 3 κλεψίματα. Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε στους 13 πόντους (είχε και 9 ριμπάουντ) μέχρι το 30ό λεπτό και έμεινε άποντος στην 4η περίοδο. Ο Φουρνιέ είχε 14 πόντους και 5 ασίστ, αλλά δεν ήταν σε καλή βραδιά, αφού πήρε αρκετές άστοχες προσπάθειες στο τέλος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε 10 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Ο Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στον Ολυμπιακό, 13 πόντους και 6 ασίστ πρόσφερε στη Ρεάλ Μαδρίτης που πανηγύρισε την πρώτη νίκη ο Γκάμπριελ Ντεκ, ενώ 9 πόντους και 8 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Φακούντο Καμπάτσο. Με 9 πόντους ολοκλήρωσε τον αγώνα και ο Φελίθ.

Χωρίς τους τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός.

Χωρίς τον τραυματία Τεό Μαλεντόν παρατάχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 8 (1), Κράμερ 3 (1), Αμπάλδε 3 (1), Καμπάτσο 9 (1), Οκεκέ 5 (1), Χεζόνια 18 (2), Ντεκ 13 (1), Γκαρούμπα 2, Φερνάντο 6, Ταβάρες 7, Γιουλ 6 (1), Φελίθ 9 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Ουόρντ 7, Λι 4, Βεζένκοφ 13 (1), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 20 (4), Πίτερς, Μιλουτίνοφ 10, Αντετοκούνμπο 2, Χολ, Φουρνιέ 14 (2)