LIVE στις 20:00 το AEΛ - Ανόρθωση (Οι ενδεκάδες)

Ψάχνουν... γιατρικό για να πάνε με ηρεμία στη διακοπή.

Η ΑΕΛ μετά από τέσσερις αγώνες χωρίς νίκη, κάτι που έφερε την απόλυση και του Πάολο Τραμετσάνι αναζητά νίκη στην έδρα της ώστε να ανεβεί βαθμολογικά, έχοντας μαζέψει εφτά βαθμούς.

Για τον ίδιο στόχο θα παλέψει και η Ανόρθωση. Η «Κυρία» δεν έχει ακόμη γευτεί τη χαρά, έχοντας μόλις δύο βαθμούς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

ΑΕΛ: Οτσόα, Φραντζής, Νταβόρ, Κέλερ Κονσεισάο,Μιλοσιάβλεβιτς, Ιμανισίμουε, Γκλάβτσιτς, Φεριέρ, Νατέλ, Σινγκ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σεργίου, Μπεργκστρόμ, Καραμανώλης, Κίκο, Αρτυματάς, Τσάκτας, Σόσα, Παρούτης, Μπέζους, Βούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Giua Antonio

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Διαβαστε ακομη