ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γαρπόζης: «Το ότι έχουμε τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση κάτι σημαίνει»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γαρπόζης: «Το ότι έχουμε τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση κάτι σημαίνει»

Τα όσα δήλωσε ο Αλέξης Γαρπόζης.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ακρίτα Αλέξη Γαρπόζη μετά την ήττα από τον Απόλλωνα:

«Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι και ο Απόλλωνας δεν μας έκανε καθόλου ευκαιρίες. Το πρώτο μας λάθος το πληρώσαμε ξανά απέναντι σε τέτοιο αντίπαλο. Με τη διπλή αλλαγή βελτιώσαμε τακτικά την ομάδα και δημιουργήσαμε 2-3 ευκαιρίες προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βγάλαμε ένα πρόγραμμα με τέσσερα παιχνίδια με πιο ισχυρούς αντιπάλους. Ακολουθεί ένα πιο βατό πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε και να βελτιώσουμε τη βαθμολογική μας θέση.»

Για το ότι ο Ακρίτας δεν ήταν τόσο δημιουργικός όσο σε προηγούμενα παιχνίδια, είπε «Εν μέρει θα συμφωνήσω, αλλά και θα διαφωνήσω. Είχαμε κάποιες προυποθέσεις τις οποίες χαλούσαμε στην τελευταία ή προτελευταία πάσα. Έχουμε και εμείς προβλήματα ανέτοιμων ποδοσφαιριστών τα οποία δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία, όπως κάνουν αντίπαλοι με πολλαπλάσιο μπάτζετ από εμάς».

Για τη διακοπή και για τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν με δύο ομάδες με παρόμοιους στόχους, δήλωσε: «Το ότι έχουμε τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση κάτι σημαίνει. Θα πρέπει να πάρουμε βαθμολογικό όφελος. Θα πρέπει πλέον να βάλουμε ως προτεραιότητα το αποτέλεσμα και όχι τόσο την εμφάνιση.»

 

Κατηγορίες

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η επιστροφή της ΑΕΛ, ο κατήφορος της Ανόρθωσης και η... ανάσα του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού - Μέσα» ο Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Μαρτίνς: «Μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε»

ΑΕΛ

|

Category image

Κετσπάγια: «Η ομάδα έχει τις δυνατότητες να μείνει κατηγορία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλα όσα έγιναν στον θρίαμβο της ΑΕΛ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξόρκισε την κατάρα η ΑΕΛ απέναντι στην Ανόρθωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα η ΑΕΛ και πότισε και άλλο... δηλητήριο την Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Το ότι έχουμε τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση κάτι σημαίνει»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Μπάγερν απ’ τα… αποδυτήρια και ήδη απομακρύνεται απ’ τους διώκτες της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή: «Όλοι φώναζαν για το πέναλτι του Μόργκαν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέο... σοκ στο Λονδίνο για τη Λίβερπουλ που έχασε στο 90+6΄ από τη Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τιμώρησε» την... πρώην και δεν το πανηγύρισε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ακρίτας - Απόλλων:Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στην... αγαπημένη του έδρα επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή και νίκη στον πόντο για τον ΑΠΟΕΛ επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη