Γαρπόζης: «Το ότι έχουμε τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση κάτι σημαίνει»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ακρίτα Αλέξη Γαρπόζη μετά την ήττα από τον Απόλλωνα:

«Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι και ο Απόλλωνας δεν μας έκανε καθόλου ευκαιρίες. Το πρώτο μας λάθος το πληρώσαμε ξανά απέναντι σε τέτοιο αντίπαλο. Με τη διπλή αλλαγή βελτιώσαμε τακτικά την ομάδα και δημιουργήσαμε 2-3 ευκαιρίες προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βγάλαμε ένα πρόγραμμα με τέσσερα παιχνίδια με πιο ισχυρούς αντιπάλους. Ακολουθεί ένα πιο βατό πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε και να βελτιώσουμε τη βαθμολογική μας θέση.»

Για το ότι ο Ακρίτας δεν ήταν τόσο δημιουργικός όσο σε προηγούμενα παιχνίδια, είπε «Εν μέρει θα συμφωνήσω, αλλά και θα διαφωνήσω. Είχαμε κάποιες προυποθέσεις τις οποίες χαλούσαμε στην τελευταία ή προτελευταία πάσα. Έχουμε και εμείς προβλήματα ανέτοιμων ποδοσφαιριστών τα οποία δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία, όπως κάνουν αντίπαλοι με πολλαπλάσιο μπάτζετ από εμάς».

Για τη διακοπή και για τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν με δύο ομάδες με παρόμοιους στόχους, δήλωσε: «Το ότι έχουμε τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση κάτι σημαίνει. Θα πρέπει να πάρουμε βαθμολογικό όφελος. Θα πρέπει πλέον να βάλουμε ως προτεραιότητα το αποτέλεσμα και όχι τόσο την εμφάνιση.»