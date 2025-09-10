Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στα προημιτελικά του Eurobasket

Η προημιτελική φάση του Eurobasket 2025, που διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας, συνεχίζεται σήμερα με δύο σπουδαίους αγώνες και η Stoiximan προσφέρει στους φίλους του μπάσκετ και του στοιχήματος Super και Ενισχυμένες Αποδόσεις. Ήδη, Ελλάδα και Τουρκία έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στα ημιτελικά και την Παρασκευή θα αναμετρηθούν για μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου.

Στις 17:00, η Φινλανδία αντιμετωπίζει τη Γεωργία σε μία αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των Σκανδιναβών στο 1.50, την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα11.00 και την επικράτηση της Γεωργίας στα 2.82. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει το ενδεχόμενο να σημειώσει ο Lauri Markkanen από 32 πόντους και άνω με απόδοση 3.00, ενώ το να σκοράρει ο Tornike Shengelia από 16 πόντους και άνω προσφέρεται στα 2.55.

Η βραδιά κορυφώνεται στις 21:00 με τον αγώνα της Γερμανίας απέναντι στη Σλοβενία. Η Stoiximan αποτιμά τη νίκη των Γερμανών στο 1.14, την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 12.50 και την επικράτηση των Σλοβένων στα 6.40. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σημειώσει ο Luka Doncic από 37 πόντους και άνω προσφέρεται στα 2.52, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει το σενάριο να πετύχει ο ίδιος από 5 τρίποντα και άνω στα 4.35, καθώς και το να σκοράρει ο Franz Wagner από 26 πόντους και άνω στα 3.20.

Η Stoiximan συνεχίζει να προσφέρει ανταγωνιστικές στοιχηματικές επιλογές σε κάθε φάση της διοργάνωσης, κάνοντας τα μεγάλα παιχνίδια του Eurobasket ακόμα πιο συναρπαστικά.

