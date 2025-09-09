Στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ μετά από 24 χρόνια η Τουρκία

Σαφώς ανώτερη της Πολωνίας αποδείχτηκε η Τουρκία, στον πρώτο χρονικά προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 και με νίκη, 91-77, έκανε το επτά στα επτά, για να προκριθεί αήττητη στην τετράδα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 οι Τούρκοι είχαν καταλάβει την 10η θέση.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 τη νικήτρια του αποψινού προημιτελικού (21:00) Λιθουανία-Ελλάδα, την ερχόμενη Παρασκευή (12/9).

Triple double σημείωσε ο Αλπερέν Σενγκούν, με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ! Από 13 πόντους είχαν οι Λάρκιν και Χαζέρ, 11 πέτυχε ο Σιπαχί και από 10 οι Κορκμάζ, Οσμάν και Οσμανί.

Η 4η του Ευρωμπάσκετ 2022, Πολωνία, δέχτηκε επιμέρους σκορ 27-13 στη 2η περίοδο, από το οποίο δεν κατάφερε να... συνέλθει ποτέ, ολοκληρώνοντας έτσι τη... διαδρομή της στο Ευρωμπάσκετ της Ρίγας, στην προημιτελική φάση. Οι Τούρκοι προσπέρασαν και με +23 (63-40) και παρά την προσπάθεια των Πολωνών να επιστρέψουν με τους Τζόρνταν Λόιντ και Ματέους Πονίτκα, τα τρίποντα των Χαζέρ και Οσμανί μετά το 78-70 σήμαναν και το τέλος των... ονείρων για τους παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Στο β΄ μέρος πήραν μπροστά οι Τζόρνταν Λόιντ και Ματέους Πονίτκα, από την Πολωνία, σημειώνοντας έκαστος από 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77