Ντόρσεϊ: «Έχουμε την ποιότητα για χρυσό, γι' αυτό είμαστε εδώ - Πραγματικό θαύμα της φύσης ο Γιάννης»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία της Εθνικής ομάδας μέχρι τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, και μίλησε σε σέρβικο Μέσο για τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, αλλά και για όσα ακολουθούν.

«Δεν κοιτάμε καν μπροστά στον επόμενο εναντίον της Λιθουανίας, πρέπει πρώτα να τους μελετήσουμε, να δούμε τι κάνουν καλύτερα, να παρακολουθήσουμε το υλικό και να επιστρέψουμε στη δουλειά. Έχουμε μόνο μία μέρα μεταξύ των αγώνων και είναι σημαντικό να ετοιμαστούμε. Νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα για το χρυσό, γι' αυτό είμαστε εδώ», δήλωσε στη Meridian Sport.

Πριν από τον αγώνα της Ελλάδας με το Ισραήλ, έγιναν δύο μεγάλες εκπλήξεις, πρώτα η Σερβία και στη συνέχεια η Γαλλία αποκλείστηκαν στη φάση των «16». Ο Ντόρσεϊ γνωρίζει τη λύση για τις εκπλήξεις: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Γι' αυτό δεν μπορείς να υποτιμήσεις καμία ομάδα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε.

Είναι μόνο ένα παιχνίδι και διαφορετικοί παίκτες μπορούν να "φωτίσουν" διαφορετικές νύχτες. Πρέπει να προετοιμαστούμε για όλους. Δεν θέλαμε να εκπλαγούμε. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι αουτσάιντερ, γιατί δεν νομίζω ότι νοιάζεται κανείς ποιος είναι το φαβορί. Σε αυτό το περιβάλλον, δεν έχει καθόλου σημασία».

Έτσι φαίνεται ότι δεν εξεπλάγη από την ήττα της Σερβίας ή της Γαλλίας: «Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η έκπληξη, γιατί για παράδειγμα παίξαμε εναντίον της Γεωργίας και είναι στην πραγματικότητα μια πολύ απαιτητική ομάδα.

Δεν ξέρω αν τους υποτίμησαν, αλλά είχαμε ήδη παίξει εναντίον τους στον όμιλο και ξέραμε ότι είχαν δυνατούς παίκτες και ότι μπορούσαν να κάνουν πολλά. Οπότε δεν με εξέπληξε η ήττα της Γαλλίας ή της Σερβίας. Ο καθένας μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε. Δεν μπορείς να σοκαριστείς όταν υπάρχει μια έκπληξη».

Στη συνέχεια μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι ασταμάτητος. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Είναι ένα πραγματικό θαύμα της φύσης, ο τρόπος που τελειώνει στο transition, κάτω από το καλάθι , κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό».

Tέλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν ενδιαφέρεται πολύ για τα φαβορί: «Δεν έχω ιδέα ποια είναι τα φαβορί, γιατί όταν παρακολουθείς τους αγώνες, συνειδητοποιείς ότι όλοι είναι ηττημένοι. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Είναι σημαντικό να δίνουμε προσοχή σε ποιον παίζουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό είναι όλο, αυτή είναι η συνταγή και ο μόνος τρόπος».

sport-fm.gr