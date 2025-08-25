Εφτά NBAers στη Λεμεσό για το FIBA EuroBasket 2025

Στην Λεμεσό από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου θα «παρελάσουν» από το παρκέ αμέτρητα αστέρια που λάμπουν στην παγκόσμια καλαθόσφαιρά, ανάμεσά τους και εφτά παίκτες του NBA!

Όλες οι ομάδες που θα έρθουν στη χώρα μας, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γεωργία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, έχουν τουλάχιστον έναν παίκτη που αγωνίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ελλάδα: Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς)

Ο αστέρας που θέλει να δει από κοντά ο κάθε ένας φίλος του μπάσκετ και όχι μόνο. Πρωταθλητής και κυπελλούχος με τους Μιλγουόκι Μπακς, MVP κανονικής σεζόν, τελικών πρωταθλήματος και τελικού κυπέλλου του ΝΒΑ. Στα 73 παιχνίδια που έπαιξε φέτος στο ΝΒΑ, σημείωνε 30.5 πόντους, μάζευε 12.2 ριμπάουντ και μοίραζε 6.5 ασίστ ανά παιχνίδι και ήταν μέσα στους υποψήφιους για να πάρει το βραβείο του MVP της κανονικής σεζόν. Η ιστορία του Γιάννη είναι γνωστή: Έχει καταφέρει τόσα πολλά στη ζωή του, ξεκινώντας από το μηδέν και αποτελεί ίνδαλμα για κάθε νέο που ονειρεύεται να φτάσει ψηλά. Ο Greak Freak, πιο ώριμος από ποτέ, θα ηγηθεί της προσπάθειας που θα κάνει η Εθνική Ελλάδας να βρεθεί ξανά στο βάθρο και είναι βέβαιο πως όταν πατήσει το παρκέ του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού, θα γνωρίσει αμέσως την αγάπη του κόσμου της Κύπρου!

Ιταλία: Σιμόνε Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ)

Ο Ιταλός φόργουορντ σε ηλικία 17 ετών έκανε ντεμπούτο στην αντρική ομάδα της Βίρτους Μπολόνια και αμέσως τράβηξε τα βλέμματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεχόμενος πρόταση να παίξει στο κολεγιακό. Ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στην χώρα του, όπου αγωνίστηκε επίσης στην Αρμάνι Μιλάνο, την Βανόλι Κρεμόνα και την Ρετζιάνα. Το 2020 αποκτήθηκε από την Άλμπα Βερολίνου, ενώ την επόμενη χρονιά κατηφόρισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπασκόνια. Το 2022 έκανε το μεγάλο βήμα για το ΝΒΑ, αφού δέχτηκε πρόταση συμβολαίου από τους Γιούτα Τζαζ. Την πρώτη χρονιά είχε μικρή συμμετοχή (15.2 λεπτά κατά μέσο όρο) σημειώνοντας 6.3 πόντους ανά παιχνίδι. Την επόμενη χρονιά κέρδισε περισσότερο χρόνο (23.7 λεπτά), ανεβάζοντας το σκοράρισμά του στους 8.9 πόντους, ενώ είχε και 3.5 ριμπάουντ. Στα μισά της σεζόν έγινε trade στους Ντιτρόιτ Πίστονς, όπου έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, αφού στα 15 παιχνίδια που έπαιξε είχε 15.4 πόντους μέσο όρο. Την περασμένη σεζόν στην ομάδα του Ντιτρόιτ έπαιξε 75 παιχνίδια με 5.9 πόντους και 2.8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Φέτος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Βοσνία: Γιουσούφ Νούρκιτς (Γιούτα Τζαζ)

Ο θηριώδης σέντερ, ύψους 2,13μ., Βόσνιος των Σάρλοτ Χόρνετς, έχει εμπειρία δέκα χρόνων στο ΝΒΑ, αφού προηγουμένως αγωνίστηκε σε Ντένβερ Νάγκετς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και Φοίνιξ Σανς. Το πιο… παράξενο στοιχείο στην ιστορία του Βόσνιου, είναι το πώς τον ανακάλυψαν και ασχολήθηκε με το μπάσκετ. Ο Νούρκιτς μέχρι την ηλικία των 14ων ετών δεν είχε καμία επαφή με το άθλημα. Μία μέρα, ο μάνατζερ Ένες Τρνόβσεβιτς διάβασε στην εφημερίδα για τον πατέρα του Γιουσούφ Νούρκιτς, τον Χάριζ Νούρκιτς, ο οποίος είναι αστυνομικός τεραστίων διαστάσεων (2,13 και 180 κιλά!). Το δημοσίευμα έκανε αναφορά στον Χάριζ που είχε μπλεχτεί σε έναν μεγάλο καυγά και κατάφερε να δείρει… 14 άτομα! Ο Τρνόβσεβιτς πήγε στην πόλη της οικογένειας Νούρκιτς (την Τούζλα), βρήκε τον Χάριζ και τον ρώτησε αν έχει γιο. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

Ισπανία: Σάντι Αλδάμα (Μέμφις Γκρίζλις)

Γιος του Σαντιάγκο Αλδάμα που έπαιξε επαγγελματικά σε Σαραγόσα, Βαγιαδολίδ και Γκραν Κανάρια μεταξύ άλλων, από το 1980 μέχρι το 2003. Ο Σάντι ξεκίνησε το μπάσκετ από ηλικία μόλις τριών ετών και μεγάλωσε έχοντας ως ινδάλματα τους Πάου Γκασόλ, Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Κόμπι Μπράιαν. Μεγαλώνοντας μέσα στις ακαδημίες της Λας Πάλμας, δέχτηκε προσφορές από μεγάλες ομάδες της Ισπανίας, όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Γκραν Κανάρια, αφού στο πρωτάθλημα Κ16 είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις και οδήγησε την Λας Πάλμας στην τρίτη θέση. Τελικά πήγε δανεικός στην Μπαρτσελόνα Κ18, με την οποία έπαιξε στο Adidas Next Generation Tournament κερδίζοντας ξανά τις εντυπώσεις. Από εκεί πήρε υποτροφία στην Αμερική και το κολέγιο Loyola του Maryland. Το 2021 στο Draft του NBA κέρδισε την 30η θέση, στον πρώτο γύρο, όπου τον επέλεξαν οι Γιούτα Τζαζ, τα δικαιώματά του όμως τα απέκτησαν οι Μέμφις Γκρίζλις. Την περασμένη σεζόν, ο ύψους 2.13 πάουερ φόργουορντ είχε 12.5 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ κατά μέσο όρο σε 71 παιχνίδια.

Γεωργία: Γκόγκα Μπιτάτζε (Ορλάντο Μάτζικ)

Ο 26χρονος βλέπει τον κόσμο από τα 2.08 μέτρα και είναι από τα βασικά στελέχη των Ορλάντο Μάτζικ. Είχε ραγδαία ανάπτυξη στην πορεία του, αφού διακρίθηκε σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, από την πατρίδα του μέχρι και την EuroLeague Rising Star. Το 2019 τον επέλεξαν οι Ιντιάνα Πέισερς στο νούμερο 18 και εκεί έμεινε μέχρι το 2013, παίζοντας και δύο χρόνια στην G League με την θυγατρική ομάδα των Πέισερς, τους Φορτ Γουέιν Μαντ Άντς. Το 2023 έγινε trade στους Ορλάντο Μάτζικ και την περασμένη σεζόν, ο Γεωργιανός φόργουορντ-σέντερ έπαιξε τον περισσότερο χρόνο από κάθε άλλη σεζόν (περίπου 20 λεπτά μέσο όρο ανά παιχνίδι), σημειώνοντας 7.3 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.5 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Ισπανία: Ελί Εντιαγέ (Ατλάντα Χοκς)

Ο νεαρότερος από τους NBAers που θα φιλοξενήσει η χώρα μας. Γεννημένος στην Σενεγάλη, αποκτήθηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης σε ηλικία 13ων ετών. Ξεχώρισε αμέσως στα αναπτυξιακά και το 2020 πήρε την Ισπανική υπηκοότητα. Μέχρι το 2021 κέρδισε πολλά βραβεία MVP στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα στην Ευρωλίγκα, όπου έγινε ο 7ος πιο νέος καλαθοσφαιριστής που έπαιξε στην διοργάνωση με την φανέλα της Ρεάλ. Προπονητής τότε ήταν ο Πάμπλο Λάσο και ο Εντιαγέ άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Την περασμένη σεζόν έπαιξε σε 25 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, έχοντας 3.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Οι ικανότητές του τράβηξαν την προσοχή των Ατλάντα Χοκς που τον απέκτησαν για τη νέα σεζόν.

Γεωργία: Σάντρο Μαμουκελασβίλι (Τορόντο Ράπτορς)

Ήταν συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο για δύο σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς (2021-2023), αν και το ίδιο διάστημα αγωνίστηκε και στην θυγατρική ομάδα της G League, τους Γουισκόνσιν Χερντ. Γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη, όμως πήγε στην Γεωργία όταν ήταν ακόμα μωρό. Σε ηλικία 14ων ετών πήγε στην Ιταλία παίζοντας μπάσκετ ενώ φοιτούσε στο Λύκειο της Μπιέλα. Αν και η προσαρμογή στην Ιταλία ήταν δύσκολη για τον Μαμουκελασβίλι, ο προπονητής του Φεντερίκο Ντάνα τον βοήθησε πάρα πολύ. Το 2016 μετακόμισε στις ΗΠΑ και την ακαδημία Μοντβέρντε, όπου αγωνίστηκε μαζί με τον καλαθοσφαιριστή των Τορόντο Ράπτορς, Αρ Τζέι Μπάρετ. Από εκεί κέρδισε την υποτροφία στο Σέτον Χολ, αγωνιζόμενος στο NCAA και το 2021 έγινε ντραφτ από τους Ιντιάνα Πέισερς. Έγινε αμέσως trade στους Μπακς και το 2023 αποκτήθηκε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Την περασμένη σεζόν τα πήγε εξαιρετικά, παρά το γεγονός πως είχε κληθεί να γεμίσει το τεράστιο κενό που άφησε ο τραυματισμός του Βίκτορ Γουεμπανιάμα.