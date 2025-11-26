ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φλικ: «Υπόσχομαι ότι σύντομα θα δείτε την Μπαρτσελόνα στο κορυφαίο επίπεδο»

Δημοσιευτηκε:

Φλικ: «Υπόσχομαι ότι σύντομα θα δείτε την Μπαρτσελόνα στο κορυφαίο επίπεδο»

O προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ μετά την ήττα της ομάδας του από την Τσέλσι (3-0), έδωσε την υπόσχεση ότι σύντομα οι Καταλανοί θα βρεθούν στο τοπ επίπεδο της φόρμας τους.

«Μπορώ να υποσχεθώ ότι σύντομα θα δούμε την Μπάρτσα στο κορυφαίο επίπεδο της απόδοσής της. Είμαι σίγουρος και αισιόδοξος για αυτό», ανέφερε αρχικά ο Γερμανός προπονητής.

«Βλέπω πώς προπονούμαστε, την έντασή μας... Είναι πολύ διαφορετικά σε σύγκριση με λίγες εβδομάδες πριν. Πολλοί παίκτες επιστρέφουν. Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε ο Χάνσι Φλικ.

