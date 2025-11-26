Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Αναζητείται η απόλυτη υπέρβαση στο κάστρο του!

Ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια του τα τελευταία χρόνια, ελέω και του ονόματος του αντιπάλου, δίνει απόψε το βράδυ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00. Πρόκειται για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν με 2 βαθμούς και οι Μαδριλένοι με 9. Αναμφίβολα, ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος για τους γηπεδούχους, αλλά μιλάμε για ένα ματς πρόκληση. Με τα εισιτήρια να έχουν εξαφανιστεί την πρώτη ώρα της διάθεσής τους και το φαληρικό γήπεδο να μοιάζει υπερβολικά μικρό για να χωρέσει τον κόσμο! Αναμένεται πάντως καυτή ατμόσφαιρα αλλά και κορεό όλες τις κερκίδες.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλό μομέντουμ. Προέρχεται από πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα και θα ήταν ακόμη καλύτερα αν ενδιάμεσα είχε πάρει το τρίποντο που άξιζε κόντρα στην Αϊντχόφεν. Ωστόσο, πλήρωσε μια ολιγωρία και το τελικό αποτέλεσμα (1-1) του μειώνει τις πιθανότητες πρόκρισης. Προσφάτως νίκησε με 3-0 τον Ατρόμητο, με τον Μεντιλίμπαρ να έχει ολοένα και περισσότερους ενεργούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του για να χρησιμοποιήσει.

Προβλήματα δεν υπάρχουν, πέραν του Πασχαλάκη που έχει υποστεί θλάση στη γάμπα και τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Μπότης. Κατά τα άλλα, δεν αναμένονται εκπλήξεις από τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος πιθανότατα θα κάνει μόλις μία αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τους Περιστεριώτες. Ο Γκαρθία θα μπει στην ενδεκάδα και θα βγει ο Νασιμέντο, με την ενδεκάδα να είναι η κλασική και αυτή που εμπιστεύεται ως συνήθως στα ευρωπαϊκά του ματς ο Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά η αποστολή: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμ

Όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, ταλαιπωρείται από προβλήματα εντός και εκτός γηπέδου. Δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της σεζόν, αφού προέρχεται από τρία διαδοχικά ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Τα δημοσιεύματα στην Ισπανία που αναφέρουν ότι οι σχέσεις του Τσάμπι Αλόνσο με αρκετούς παίκτες δεν είναι καλές, πληθαίνουν. Την ίδια ώρα, η διοίκηση φέρεται να ζήτησε από το τεχνικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές να βγάλουν αντίδραση, αρχής γεννωμένης από το σημερινό παιχνίδι. Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς την τεράστια ποιότητα της ομάδας και το βάθος στο ρόστερ της.

Η Ρεάλ προέρχεται στο Champions League από την ήττα από τη Λίβερπουλ αλλά και από δύο κολλητές ισοπαλίες στη La Liga κόντρα σε Βαγεκάνο (0-0) και Έλτσε (2-2). Ο Αλόνσο έχει να διαχειριστεί επτά απουσίες (Κουρτουά, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Ρίντιγκερ, Μασταντουόνο), αλλά και δύο επιστροφές (Καμαβινγκά, Τσουαμενί). Προβληματίζεται πάντως για τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Ασένθιο στα στόπερ, όπου θα επιλεχτεί ένας εκ των Τσουαμενί ή Καρέρας.

Αναλυτικά η αποστολή: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Φραν Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγκχαμ, Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο Γκαρθία, Ντίας.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία, Έσε – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν – Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Γκαρθία – Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Μπέλιγκχαμ – Βαλβέρδε, Εμπαπέ.

Διαιτητής: Μάικλ Ολιβερ (Αγγλία)

Βοηθοί: Στιούαρτ Μπερτ (Αγγλία), Τζέιμς Μέινγουορινγκ (Αγγλία)

Τέταρτος: Αντριου Μάντλεϊ (Αγγλία)

VAR: Αντριου Ντάλας (Αγγλία), Πίτερ Μπανκς (Αγγλία)

sport-fm.gr