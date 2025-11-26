ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα σκόραρε αδιάλειπτα στο Champions League, μέχρι να συναντήσει την Τσέλσι!

Μέχρι και ο Μαρέσκα εντυπωσιάστηκε ακούγοντας το φοβερό σερί της Μπαρτσελόνα που έλαβε τέλος στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τσέλσι φρόντισε να την… κατατροπώσει!

Η Τσέλσι πέτυχε εκκωφαντική νίκη το βράδυ της Τρίτης, ισοπεδώνοντας την Μπαρτσελόνα με το τελικό 3-0, με άλλα τρία ακυρωθέντα τέρματα, με αριθμητικό πλεονέκτημα από το πρώτο ημίχρονο και με τον Γιαμάλ παντελώς εξαφανισμένο από το ματς.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν πάει στην αγγλική πρωτεύουσα με στόχο – πέρα από το αποτέλεσμα – να συνεχίσουν και το εκπληκτικό σερί που τους ήθελε να σκοράρουν σε 53 διαδοχικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις από τον Δεκέμβρη του2024, ενώ, στο Champions League έβρισκαν δίχτυα σε 24 σερί αναμετρήσεις.

Κι όλα αυτά σταμάτησαν με την επίσκεψη στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το οποίο… σειόταν από τους πανηγυρισμούς στο φινάλε του ματς, με την Τσέλσι να επιβεβαιώνει το πανό που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί της. King of Clubs…

