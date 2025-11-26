Το πρόγραμμα σήμερα (26/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 26/11
Cytavision 2
22:00 Άιντραχτ - Αταλάντα
Cytavision 3
19:45 Πάφος FC - Moνακό
22:00 Ολυμπιακός - Ρεάλ
Cytavision 4
15:00 Youth: Άρσεναλ - Μπάγερν
19:45 Κοπεγχάγη - Καϊράτ
22:00 Άρσεναλ - Μπάγερν
Cytavision 5
22:00 Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν
Cytavision 6
17:00 Υοuth: Άιντραχτ - Αταλάντα
19:30 Ράλι Σαουδικής Αραβίας
22:00 Παρί ΣΖ - Τότεναμ
Cytavision 7
22:00 Ατλέτικο - Ίντερ
Cytavision 8
22:00 Champions League Action
Novasports Prime
20:30 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Oλυμπιακός
Novasports 4
20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Εφές
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν
Novasports Start
19:00 Μπάσκετ: Μακάμπι - Αρμάνι