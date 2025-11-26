Τσέλσι και Λεβερκούζεν έφεραν τα πάνω-κάτω στο Champions League - Η βαθμολογία

Η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League άνοιξε με δυνατές συγκινήσεις και αποτελέσματα που συζητήθηκαν. Η Λεβερκούζεν πέτυχε τεράστιο διπλό στο Μάντσεστερ, επικρατώντας της Σίτι με 2-0 και βάζοντας φωτιά στη βαθμολογία, ενώ η Τσέλσι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Μπαρτσελόνα, την οποία νίκησε 3-0, εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του Αραούχο στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Άγιαξ συνέχισε την κακή του πορεία γνωρίζοντας πέμπτη σερί ήττα, αυτήν τη φορά από την Μπενφίκα (0-2), που πανηγύρισε τους πρώτους βαθμούς της. Στην Τουρκία, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε την έκπληξη επικρατώντας 1-0 της Γαλατάσαραϊ, ενώ στη Μασσαλία η Μαρσέιγ γύρισε το ντέρμπι με τη Νιούκαστλ και πήρε τη νίκη με 2-1. Στη Νορβηγία, η Γιουβέντους χρειάστηκε γκολ στις καθυστερήσεις για να λυγίσει την Μπόντο Γκλιμτ με 3-2.

Παράλληλα, Ντόρτμουντ και Νάπολι δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι σε Βιγιαρεάλ και Καραμπάγκ αντίστοιχα, σημειώνοντας άνετες εντός έδρας νίκες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δεύτερη μέρα της αγωνιστικής, όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Άρσεναλ-Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ, ενώ για τους Έλληνες φιλάθλους το μεγάλο γεγονός είναι η μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η βαθμολογία:

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική:

Τρίτη 25/11

Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2

(6' Νταλ, 90' Μπαρέιρο)

Γαλατασαράι-Σεν Ζιλουάζ 0-1

(57' Ντέιβιντ)

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0

(65' ΜακΤόμινεϊ, 72' αυτ. Γιάνκοβιτς)

Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους 2-3

(27' Μπλόμπεργκ, 85' πεν. Φετ - 48' Οπεντά, 59' ΜακΚένι, 90'+1' Ντέιβιντ)

Μαρσέιγ-Νιούκαστλ 2-1

(46', 50' Ομπαμεγιάνγκ - 6' Μπαρνς)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2

(23' Γκριμάλντο, 54' Σικ)

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 4-0

(45'+2', 54' Γκιρασί, 59' Αντεγέμι, 90'+5' Σβένσον)

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 3-0

(27' αυτ. Κουντέ, 55' Εστεβάο, 73' Ντέλαπ)

Τετάρτη 26/11

Κοπεγχάγη-Καϊράτ Αλμάτι (19:45)

Πάφος-Μονακό (19:45)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα (22:00)

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου (22:00)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ (22:00)

Λίβερπουλ-Αϊντχόφεν (22:00)

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κλαμπ Μπριζ (22:00)

sport-fm.gr