ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχει βλέψεις και το απέδειξε με πειστικό τρόπο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Έχει βλέψεις και το απέδειξε με πειστικό τρόπο

Στην AEK βάζουν υποχρεωτικά στην άκρη την εξαιρετική τους πορεία και τα αποτελέσματα που έχουν στο πρωτάθλημα, και επικεντρώνονται στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και στον αυριανό αγώνα (22:00) με τη Ριέκα στην Κροατία, όπου οι βλέψεις είναι ιδιαίτερα υψηλές φέτος.

Και αυτό οφείλεται στην αγωνιστική παρουσία της ΑΕΚ, η οποία με τις εμφανίσεις της από το περασμένο καλοκαίρι στους προκριματικούς γύρους του Europa και Conference League, αλλά και στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της League Phase, απέδειξε ότι έχει τα φόντα και δικαιούται να προχωρήσει μακριά στη διοργάνωση. Ο χρόνος βέβαια θα δείξει κατά πόσον το συγκρότημα του Ιδιάκεθ θα καταφέρει να παραμείνει σε τροχιά διάκρισης σε Κύπρο και Ευρώπη ταυτόχρονα. Αυτό ενδεχομένως να εξαρτηθεί και από την ενίσχυση που θα έχει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Στο παρόν στάδιο πάντως πιστεύουν ότι η ομάδα τους μπορεί να κρατήσει δύο καρπούζια στις μασχάλες της.

Η αυριανή αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League, η Ριέκα, πραγματοποιεί μία από τις χειρότερες πορείες της στο πρωτάθλημα της χώρας της. Με τη συμπλήρωση 14 αγωνιστικών βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς. Ωστόσο, στο τελευταίο της παιχνίδι πέτυχε ανεπανάληπτο θρίαμβο, συντρίβοντας την πρωτοπόρο Χάιντουκ Σπλιτ με το τεράστιο 5-0, ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστεύεται ότι θα ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία των Κροατών.

Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής η Ριέκα έχει μαζέψει τέσσερις βαθμούς στη League Phase του Conference και με ενδεχόμενη νίκη σε βάρος της ΑΕΚ μπαίνει για τα καλά στην υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση. Εξού και ο αγώνας από πλευράς Λαρνακέων απαιτεί σοβαρότητα και προσοχή. Και τούτο, διότι η ΑΕΚ με ένα θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία θα είναι με το ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση.

Εκτός πλάνων είναι οι Χάιρο, Αμίν και Τσακόν. Εκτεταμένο rotation δεν αναμένεται από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ο οποίος θα στηριχθεί στον βασικό του κορμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επόμενος αγώνας πρωταθλήματος με τον Ακρίτα είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα προπονηθούν απόψε στο «Στάντιον ΗΝΚ Ριέκα».

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση της ομάδας του Ιμανόλ Ιδιάκεθ: 









Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Champions League: Ματσάρες σε Λονδίνο και Μαδρίτη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει βλέψεις και το απέδειξε με πειστικό τρόπο

ΑΕΚ

|

Category image

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Αναζητείται η απόλυτη υπέρβαση στο κάστρο του!

Ελλάδα

|

Category image

Το πρόγραμμα σήμερα (26/11)

TV

|

Category image

Πάρτι της Τσέλσι στο Λονδίνο και σπουδαία διπλά για Λεβερκούζεν και Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, πάτησε την Παρτίζαν και την κορυφή!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός: Η αποστολή για το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

Ικανός να γίνει… μνηστήρας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και συνεχίζει την αναρρίχηση η Ρεάλ Μαδρίτης!

EUROLEAGUE

|

Category image

«Έσπασε το ρόδι» η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Πόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνέχισαν με ατομικό Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Ντεσπόντοφ

Ελλάδα

|

Category image

Αυτά «έφταιξαν» και έφεραν την ήττα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ποκονιόλι και Ζακάρια ενόψει Πάφος FC: «Έχουμε πολλές πιθανότητες»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύθηκαν οι πρωταθλητές 2025 του Αναπτυξιακού Προγράμματος - Δυνατή συνέχεια στη συνεργασία Χαραλαμπίδης Κρίστης και ΚΟΕΑΣ το 2026

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη