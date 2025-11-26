Έχει βλέψεις και το απέδειξε με πειστικό τρόπο

Και αυτό οφείλεται στην αγωνιστική παρουσία της ΑΕΚ, η οποία με τις εμφανίσεις της από το περασμένο καλοκαίρι στους προκριματικούς γύρους του Europa και Conference League, αλλά και στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της League Phase, απέδειξε ότι έχει τα φόντα και δικαιούται να προχωρήσει μακριά στη διοργάνωση. Ο χρόνος βέβαια θα δείξει κατά πόσον το συγκρότημα του Ιδιάκεθ θα καταφέρει να παραμείνει σε τροχιά διάκρισης σε Κύπρο και Ευρώπη ταυτόχρονα. Αυτό ενδεχομένως να εξαρτηθεί και από την ενίσχυση που θα έχει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Στο παρόν στάδιο πάντως πιστεύουν ότι η ομάδα τους μπορεί να κρατήσει δύο καρπούζια στις μασχάλες της.

Η αυριανή αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League, η Ριέκα, πραγματοποιεί μία από τις χειρότερες πορείες της στο πρωτάθλημα της χώρας της. Με τη συμπλήρωση 14 αγωνιστικών βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς. Ωστόσο, στο τελευταίο της παιχνίδι πέτυχε ανεπανάληπτο θρίαμβο, συντρίβοντας την πρωτοπόρο Χάιντουκ Σπλιτ με το τεράστιο 5-0, ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστεύεται ότι θα ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία των Κροατών.

Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής η Ριέκα έχει μαζέψει τέσσερις βαθμούς στη League Phase του Conference και με ενδεχόμενη νίκη σε βάρος της ΑΕΚ μπαίνει για τα καλά στην υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση. Εξού και ο αγώνας από πλευράς Λαρνακέων απαιτεί σοβαρότητα και προσοχή. Και τούτο, διότι η ΑΕΚ με ένα θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία θα είναι με το ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση.

Εκτός πλάνων είναι οι Χάιρο, Αμίν και Τσακόν. Εκτεταμένο rotation δεν αναμένεται από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ο οποίος θα στηριχθεί στον βασικό του κορμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επόμενος αγώνας πρωταθλήματος με τον Ακρίτα είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα προπονηθούν απόψε στο «Στάντιον ΗΝΚ Ριέκα».

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση της ομάδας του Ιμανόλ Ιδιάκεθ:

















