Κάνε μας ξανά να... υποκλιθούμε!

Πρόσφατα έκανε ακόμη ένα… θαύμα, επικρατώντας με 1-0 της Βιγιαρεάλ και κατέγραψε την πρώτη της ιστορική νίκη στο Champions League και με αυτή την επιτυχία άνοιξε η… όρεξη για ακόμη μεγαλύτερα κατορθώματα. Έφτασε τους πέντε βαθμούς και έβαλε υποψηφιότητα για πρόκριση στην 24άδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Απόψε (19:45), στο «Αλφαμέγα» η Πάφος FC θα υποδεχθεί τη Μονακό. Μία ομάδα από ένα προηγμένο πρωτάθλημα, ωστόσο ο Καρσέδο και οι παίκτες του είναι έτοιμοι να μας κάνουν να υποκλιθούμε ξανά. Με τη δύναμη της έδρας, αφού έχει μόνο μία ήττα (και αυτή από την Μπάγερν) σε πέντε ματς σε αυτό το οδοιπορικό, θα προσπαθήσει να πανηγυρίσει ακόμη μία σπουδαία επιτυχία. Άλλωστε είναι και το οικονομικό κίνητρο αφού η νίκη φέρνει στα ταμεία 2,1 εκατομμύρια.

«Είναι ευχαρίστησή μας που ακόμη μια φορά παίζουμε στο Champions League. Νικήσαμε την τελευταία φορά, θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο στη συνέντευξη Τύπου. Δεν θέλησε πάντως να απαντήσει σχετικά με το πόσους βαθμούς χρειάζεται η ομάδα του για να περάσει στην επόμενη φάση: «Δεν σκέφτηκα πόσους βαθμούς θα χρειαστούμε. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στο παιχνίδι με τη Μονακό. Μπορεί να έχουν ηττηθεί, αλλά ξέρουμε το επίπεδό τους που παίζουν στη Γαλλία».

Από πλευράς παικτών, ο Κώστας Πηλέας σημείωσε: «Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Αν μας έλεγαν παλαιότερα ότι θα ήμασταν στην κορυφαία διοργάνωση, δεν θα το πίστευα. Δείξαμε πως αγωνιζόμαστε με ποιότητα, είμαστε ανταγωνιστικοί. Με τον κόσμο στο πλευρό μας είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία».

Το πλάνο Καρσέδο

Έτσι και αλλιώς ο Σέμα, που είναι το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, δεν λογίζεται στις βασικές επιλογές. Έτσι η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ισπανός τεχνικός δεν θα διαφέρει πολύ από αυτές που παρέταξε στα προηγούμενα του ευρωπαϊκά ματς. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μιχαήλ, με τους Μπρούνο και Πηλέα να έχουν ρόλο φουλ μπακ. Στο κέντρο της άμυνας θα δούμε τους Λουκάσεν, Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ, ενώ πιο μπροστά τους θα είναι οι Σούνιτς και Πέπε. Ο Κορέια με τον Όρσιτς ή τον Κίνα θα πλαισιώσουν τον φορ, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Ντράγκομιρ. Αν όμως δώσει φανέλα βασικού στον Άντερσον η τεχνική ηγεσία, τότε ο Ρουμάνος θα παίξει στο αριστερό άκρο της επίθεσης.