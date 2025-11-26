ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάνε μας ξανά να... υποκλιθούμε!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Κάνε μας ξανά να... υποκλιθούμε!

Από τα μέσα Ιουλίου, όταν και άρχισε το παρθενικό ταξίδι η Πάφος FC στα προκριματικά του Champions League, εξέπληξε αρκετές φορές, με αποκορύφωμα την είσοδό της στη League phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρόσφατα έκανε ακόμη ένα… θαύμα, επικρατώντας με 1-0 της Βιγιαρεάλ και κατέγραψε την πρώτη της ιστορική νίκη στο Champions League και με αυτή την επιτυχία άνοιξε η… όρεξη για ακόμη μεγαλύτερα κατορθώματα. Έφτασε τους πέντε βαθμούς και έβαλε υποψηφιότητα για πρόκριση στην 24άδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Απόψε (19:45), στο «Αλφαμέγα» η Πάφος FC θα υποδεχθεί τη Μονακό. Μία ομάδα από ένα προηγμένο πρωτάθλημα, ωστόσο ο Καρσέδο και οι παίκτες του είναι έτοιμοι να μας κάνουν να υποκλιθούμε ξανά. Με τη δύναμη της έδρας, αφού έχει μόνο μία ήττα (και αυτή από την Μπάγερν) σε πέντε ματς σε αυτό το οδοιπορικό, θα προσπαθήσει να πανηγυρίσει ακόμη μία σπουδαία επιτυχία. Άλλωστε είναι και το οικονομικό κίνητρο αφού η νίκη φέρνει στα ταμεία 2,1 εκατομμύρια.

«Είναι ευχαρίστησή μας που ακόμη μια φορά παίζουμε στο Champions League. Νικήσαμε την τελευταία φορά, θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο στη συνέντευξη Τύπου. Δεν θέλησε πάντως να απαντήσει σχετικά με το πόσους βαθμούς χρειάζεται η ομάδα του για να περάσει στην επόμενη φάση: «Δεν σκέφτηκα πόσους βαθμούς θα χρειαστούμε. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στο παιχνίδι με τη Μονακό. Μπορεί να έχουν ηττηθεί, αλλά ξέρουμε το επίπεδό τους που παίζουν στη Γαλλία».

Από πλευράς παικτών, ο Κώστας Πηλέας σημείωσε: «Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Αν μας έλεγαν παλαιότερα ότι θα ήμασταν στην κορυφαία διοργάνωση, δεν θα το πίστευα. Δείξαμε πως αγωνιζόμαστε με ποιότητα, είμαστε ανταγωνιστικοί. Με τον κόσμο στο πλευρό μας είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία».

Το πλάνο Καρσέδο

Έτσι και αλλιώς ο Σέμα, που είναι το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, δεν λογίζεται στις βασικές επιλογές. Έτσι η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ισπανός τεχνικός δεν θα διαφέρει πολύ από αυτές που παρέταξε στα προηγούμενα του ευρωπαϊκά ματς. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μιχαήλ, με τους Μπρούνο και Πηλέα να έχουν ρόλο φουλ μπακ. Στο κέντρο της άμυνας θα δούμε τους Λουκάσεν, Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ, ενώ πιο μπροστά τους θα είναι οι Σούνιτς και Πέπε. Ο Κορέια με τον Όρσιτς ή τον Κίνα θα πλαισιώσουν τον φορ, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Ντράγκομιρ. Αν όμως δώσει φανέλα βασικού στον Άντερσον η τεχνική ηγεσία, τότε ο Ρουμάνος θα παίξει στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάνει «χρυσό» τον Ισκο με νέο συμβόλαιο η Μπέτις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο στόχος του Μόργκαν Φεριέρ

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ώρας στο Άρης - ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καν΄το όπως με Βιγιαρεάλ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μεγαλύτερη ντόπα δεν γινόταν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μαζικά για τη πρώτη νίκη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στον... αέρα το βελγικό πρωτάθλημα, έμεινε χωρίς τηλεοπτική «στέγη»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι και Λεβερκούζεν έφεραν τα πάνω-κάτω στο Champions League - Η βαθμολογία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: «Υπόσχομαι ότι σύντομα θα δείτε την Μπαρτσελόνα στο κορυφαίο επίπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάνε μας ξανά να... υποκλιθούμε!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ευρωλίγκα: Με τέσσερα παιχνίδια ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική της διοργάνωσης

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα σκόραρε αδιάλειπτα στο Champions League, μέχρι να συναντήσει την Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Champions League: Ματσάρες σε Λονδίνο και Μαδρίτη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει βλέψεις και το απέδειξε με πειστικό τρόπο

ΑΕΚ

|

Category image

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Αναζητείται η απόλυτη υπέρβαση στο κάστρο του!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη