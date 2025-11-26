Champions League: Ματσάρες σε Λονδίνο και Μαδρίτη
Δείτε το πρόγραμμα της βραδιάς για την 5η αγωνιστική της league phase του Champions League.
Με εννέα αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική συνεχίζεται απόψε η δράση στη league phase του Champions League, με το ενδιαφέρον να εντοπίζεται σε Λονδίνο και Μαδρίτη.
Στις 22:00, η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου, ενώ την ίδια ώρα η Ατλέτικο υποδέχεται την Ίντερ, με «κανονιέρηδες», Βαυαρούς και «νερατζούρι» να είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν το απόλυτο.
Ενδιαφέρουσα αναμένεται και η μονομαχία της Παρί Σεν Ζερμέν με την Τότεναμ, ενώ το πρόγραμμα ανοίγουν στις 19:45 οι αγώνες Κοπεγχάγη-Καϊράτ Αλμάτι και Πάφος-Μονακό
Το πρόγραμμα
Κοπεγχάγη-Καϊράτ Αλμάτι (19:45)
Πάφος-Μονακό (19:45)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα (22:00)
Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου (22:00)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ (22:00)
Λίβερπουλ-Αϊντχόφεν (22:00)
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ (22:00)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κλαμπ Μπριζ (22:00)
