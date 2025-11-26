Ευρωλίγκα: Με τέσσερα παιχνίδια ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική της διοργάνωσης

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τέσσερα ματς συνεχίζεται η δεύτερη μέρα της 13ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με τα βλέμματα να στρέφονται στην μάχη του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και σε εκείνη της Μονακό με την Εφές.

Η 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας ολοκληρώνεται σήμερα (26/11), με τέσσερα παιχνίδια. Τα βλέμματα στρέφονται στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και στο Πριγκιπάτο, εκεί που η Μονακό φιλοξενεί την Αναντολού Εφες.

Το παιχνίδι που ανοίγει το πρόγραμμα είναι αυτό μεταξύ της τυπικά γηπεδούχου Μακάμπι Τελ Αβίβ απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (19:00). Οι Ισραηλινοί δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη χρονιά, καθώς ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με τη Βιλερμπάν, έχοντας ρεκόρ 3-9. Στο προηγούμενό της παιχνίδι η ομάδα του Κάτας φιλοξενήθηκε στην Μπολόνια από τη Βίρτους, με τους Ιταλούς να παίρνουν εύκολα τη νίκη με 99-89. Από την άλλη η Αρμάνι, που ανακοίνωσε τον Τζουσέπε Ποέτα ως τον νέο της προπονητή, μετά την παραίτηση του Μεσίνα, είναι ψηλότερα στη βαθμολογία με ρεκόρ 6-6 στα πρώτα 12 παιχνίδια. Οι Ιταλοί που παρουσιάζονται και φέτος ασταθείς, προέρχονται από την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Χάποελ και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 20:30, η Μονακό φιλοξενεί την Αναντολού Εφές. Οι Μονεγάσκοι που βρίσκονται στο 7-5, ήταν επιβλητικοί στο τελευταίο τους παιχνίδι, καθώς διέλυσαν τη Βιλερμπάν με 84-52, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία στην οποία βρίσκονται. Στον αντίποδα, οι Τούρκοι, παρόλο που βρίσκονται πιο χαμηλά με αρνητικό ρεκόρ (5-7), μετρούν δύο συνεχόμενες νίκες, κόντρα σε Μπάγερν και Μπαρτσελόνα και θέλουν να συνεχίσουν στο ίδιο μήκος κύματος.

Τέλος, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη 13η αγωνιστική η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με τη Βιλερμπάν στις 21:30. Η εποχή Πασκουάλ δεν ξεκίνησε θετικά, καθώς οι Καταλανοί ηττήθηκαν από την Εφές, μετά από δύο συνεχόμενες νίκες και υποχώρησαν στο 7-5. Η Βιλερμπάν προσγειώθηκε απότομα, καθώς μετά την εντός έδρας νίκη με αντίπαλο την Παρτίζαν (88-87), γνώρισε βαρεία ήττα από τη Μονακό και παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 3-9.

Αναλυτικά η 13η αγωνιστική

Τρίτη 25/11

18:00 Ντουμπάι BC-Παρί 90-89

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια 66-64

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης 74-75

20:00 Ζαλγκίρις-Μπασκόνια 82-67

21:15 Παναθηναϊκός-Παρτίζαν 91-69

21:30 Βαλένθια-Μπάγερν Μονάχου 90-64

Τετάρτη 26/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν (19:00)

Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός (20:30)

Μονακό-Αναντολού Εφές (20:30)

Μπαρτσελόνα-Βιλερμπάν (21:30)

