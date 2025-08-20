Παίρνει διαφορετική μορφή το ΟΑΚΑ, μεγάλο κέρδος για τον Παναθηναϊκό

Το deal του Παναθηναϊκού AKTOR με την Cosmote Telekom πήρε επίσημη μορφή και πλέον το κλειστό του ΟΑΚΑ θα φέρει το όνομα TELEKOM CENTER Athens μέχρι το 2030.

Η συμφωνία με τον παγκόσμιο κολοσσό είναι πενταετής και έχει ενδιαφέρον να δούμε τα έσοδα που θα προσφέρει στο τριφύλλι αυτό το deal.

Οι πράσινοι έχουν μεταμορφώσει την έδρα τους τους τελευταίους μήνες και την έχουν μετατρέψει σε ένα υπερσύγχρονο μπασκετικό γήπεδο, το οποίο φυσικά προσέλκυσε το ενδιαφέρον χορηγών, που θέλησαν να επενδύσουν σε αυτό.

Το ΟΑΚΑ έχει πάρει μία εντελώς διαφορετική μορφή, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και ο Παναθηναϊκός φρόντισε να θωρακίσει την επένδυσή του, με μία συμφωνία που θα του αποφέρει μεγάλο κέρδος.

Η Telekom είναι παγκόσμιος κολοσσός που εδρεύει στις ΗΠΑ και το deal ονοματοδοσίας για το TELEKOM CENTER Athens το εντάσσει στη λίστα των μεγάλων venues που φέρουν το brand “T’ ανά τον κόσμο.

Πηγή: sport24.gr