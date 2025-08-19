ΒΙΝΤΕΟ: Το κάλεσμα Λαρεντζάκη και Τολιόπουλου για το FIBA EuroBasket 2025

Μπήκαμε στην τελική ευθεία για το FIBA EuroBasket 2025 που θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για να επιστρέψει στην Κύπρο, μετά την συμμετοχή της στο ECOMMBX Cup και να διεκδικήσει την πρόκριση στα νοκ άουτ με αντίπαλους την Ισπανία, την Ιταλία, την Γεωργία, την Βοσνία και Ερζεγοβίνη και φυσικά την Εθνική μας ομάδα.\

Δύο από τα μέλη στο ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη κάνουν κάλεσμα προς τον κόσμο της Κύπρου για να δώσει το παρών του στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός που θα φιλοξενήσει η χώρα μας.

«Η Ελλάδα έρχεται στην Κύπρο και σας περιμένουμε για να νιώσουμε πως παίζουμε στην έδρα μας» λέει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Εδώ το βίντεο: https://youtube.com/shorts/TGX1ESUVVkE

Την ίδια ώρα ο Βασίλης Τολιόπουλος ανυπομονεί για το μεταξύ μας παιχνίδι, λέγοντας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος θα παίξουν για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα και η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου θα είναι κάτι ξεχωριστό».

Εδώ το βίντεο: https://youtube.com/shorts/7jpxM6tb7AM

Ο 31χρονος (22/9/1993) Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ύψους 1.96μ, αγωνίζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό Πειραιώς, έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα. Έχει παίξει επίσης σε ΑΕΚ Αθηνών, Άρη Θεσσαλονίκης, Ίκαρο Καλλιθέας, Αιγάλεω, Κολοσσό Ρόδου αλλά και στην Ισπανία με την Μούρθια.

Ο 29χρονος (15/06/1996) Βασίλης Τολιόπουλος, ύψους 1.88μ. πήρε μεταγραφή φέτος στον Παναθηναϊκό, μετά από δύο εξαιρετικές σεζόν στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα (2016 με τον Ολυμπιακό) και ένα κύπελλο (2020 με την ΑΕΚ Αθηνών), ενώ το 2024 ανακηρύχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Ιταλία (28/8, 21:30), Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και όλες οι πληροφορίες για το FIBA EuroBasket 2025 εδώ: https://eurobasket.cbf.basketball/

Εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια μπορείτε να προμηθευτείται αποκλειστικά online, στο: https://www.more.com/en/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/