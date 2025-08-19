ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Το κάλεσμα Λαρεντζάκη και Τολιόπουλου για το FIBA EuroBasket 2025

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Το κάλεσμα Λαρεντζάκη και Τολιόπουλου για το FIBA EuroBasket 2025

Μπήκαμε στην τελική ευθεία για το FIBA EuroBasket 2025 που θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για να επιστρέψει στην Κύπρο, μετά την συμμετοχή της στο ECOMMBX Cup και να διεκδικήσει την πρόκριση στα νοκ άουτ με αντίπαλους την Ισπανία, την Ιταλία, την Γεωργία, την Βοσνία και Ερζεγοβίνη και φυσικά την Εθνική μας ομάδα.\

Δύο από τα μέλη στο ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη κάνουν κάλεσμα προς τον κόσμο της Κύπρου για να δώσει το παρών του στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός που θα φιλοξενήσει η χώρα μας.

«Η Ελλάδα έρχεται στην Κύπρο και σας περιμένουμε για να νιώσουμε πως παίζουμε στην έδρα μας» λέει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Εδώ το βίντεο: https://youtube.com/shorts/TGX1ESUVVkE

Την ίδια ώρα ο Βασίλης Τολιόπουλος ανυπομονεί για το μεταξύ μας παιχνίδι, λέγοντας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος θα παίξουν για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα και η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου θα είναι κάτι ξεχωριστό».

Εδώ το βίντεο: https://youtube.com/shorts/7jpxM6tb7AM

Ο 31χρονος (22/9/1993) Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ύψους 1.96μ, αγωνίζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό Πειραιώς, έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα. Έχει παίξει επίσης σε ΑΕΚ Αθηνών, Άρη Θεσσαλονίκης, Ίκαρο Καλλιθέας, Αιγάλεω, Κολοσσό Ρόδου αλλά και στην Ισπανία με την Μούρθια.

Ο 29χρονος (15/06/1996) Βασίλης Τολιόπουλος, ύψους 1.88μ. πήρε μεταγραφή φέτος στον Παναθηναϊκό, μετά από δύο εξαιρετικές σεζόν στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα (2016 με τον Ολυμπιακό) και ένα κύπελλο (2020 με την ΑΕΚ Αθηνών), ενώ το 2024 ανακηρύχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Ιταλία (28/8, 21:30), Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και όλες οι πληροφορίες για το FIBA EuroBasket 2025 εδώ: https://eurobasket.cbf.basketball/

Εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια μπορείτε να προμηθευτείται αποκλειστικά online, στο: https://www.more.com/en/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα ο Kαρσέδο - «Tο καλύτερο δώρο που είχα ποτέ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έκαναν... πάρτι εκτός έδρας Καραμπάχ και Μπριζ με μαγικό Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μιλόγεβιτς: «Είχαμε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η απόδραση... ονείρων της Πάφου στο Βελιγράδι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

O μαέστρος Καρσέδο πήρε το καλύτερο δώρο γενεθλίων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άλωσε και το Βελιγράδι η τρομερή Πάφος FC και κάνει κουμάντο στο δρόμο για τ΄ αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κορυφαίος Ισπανός του εξωτερικού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ραμπιό και Ρο έπαιξαν μπουνιές στα αποδυτήρια και «τελειώνουν» από τη Μαρσέιγ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόλυτα επιδραστικός ο «διάβολος» Κορέια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το 13άρι της ΑΕΛ και οι κινήσεις στα... σίγουρα

ΑΕΛ

|

Category image

Χώρισαν οι δρόμοι του Εθνικού με τον Περατικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Άρης είδε στον Καλούλου εμπειρία από υψηλό επίπεδο και ποντάρει πολλά πάνω του

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ιστορικές στιγμές για τους Παφίτες στο «Stadion Rajko Mitić»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

H 23άδα της Ομόνοιας που πετάει για Αυστρία - Το πρόγραμμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Πέταξε» ο Καραλής στη Λωζάνη με νέο άλμα πάνω από τα έξι μέτρα και πήρε την πρωτιά!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη