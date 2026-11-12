Κάραγκερ για Κάρικ: «Ποτέ δεν ανήκε στην κατηγορία των κορυφαίων προπονητών, δεν τον λυπάμαι»

Η απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκάλεσε αντιδράσεις στην Αγγλία, με τον Τζέιμι Κάραγκερ να παίρνει ξεκάθαρη θέση και να ασκεί δριμεία κριτική στον πρώην προπονητή των κόκκινων διαβόλων.

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ δεν μάσησε τα λόγια του, υποστηρίζοντας πως ο Κάρικ δεν είχε παρουσιάσει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για να αναλάβει έναν σύλλογο του μεγέθους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να την οδηγήσει στο Champions League.

“Ο Μάικλ Κάρικ πήρε τη δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χωρίς να έχει αποδείξει τίποτα! Ουσιαστικά, πήρε τη θέση επειδή είχε αγωνιστεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δεν είμαι στενοχωρημένος και δεν τον λυπάμαι καθόλου!

Πέρασε δύο χρόνια στη Μίντλεσμπρο, στη συνέχεια εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής και του έδωσαν τη δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ναι, την οδήγησε στο Champions League, αλλά ποτέ δεν ανήκε στην κατηγορία των κορυφαίων προπονητών”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάραγκερ.

Πηγή: sport24.gr