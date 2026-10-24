Ινφαντίνο: Ισχυρή στήριξη από την Ασία για νέα θητεία στην προεδρία της FIFA

Σημαντική ενίσχυση στην προσπάθειά του για μία ακόμη θητεία στην προεδρία της FIFA εξασφάλισε ο Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Σέιχ Σαλμάν μπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του. Μιλώντας στο συνέδριο της AFC στο Τόκιο, παρουσία του ίδιου του Ινφαντίνο, ο Σέιχ Σαλμάν ξεκαθάρισε ότι η ασιατική ποδοσφαιρική οικογένεια είναι έτοιμη να τον υποστηρίξει στην προσπάθειά του για νέα θητεία.

Η τοποθέτηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις δύο μήνες νωρίτερα ο επικεφαλής της AFC είχε συνυπογράψει, μαζί με τους προέδρους της UEFA και της Concacaf, επιστολή έντονης κριτικής προς τον Ινφαντίνο για το σχέδιο παραχώρησης μεριδίων που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιώτες επενδυτές. Τότε είχε ασκηθεί σκληρή κριτική στη διαχείριση της υπόθεσης και στον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί το συγκεκριμένο σχέδιο.

Πλέον, όμως, ο Σέιχ Σαλμάν εμφανίστηκε διατεθειμένος να αφήσει πίσω τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση. «Είχαμε κάποια ζητήματα, μιλήσαμε γι' αυτά στο παρελθόν, αλλά δεν πρέπει να συνδέουμε τα δύο πράγματα. Ως μία ασιατική οικογένεια είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ενωμένοι στηρίζοντάς σε, Τζάνι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι έχει συζητήσει με αρκετές ομοσπονδίες της ηπείρου και θεωρεί ξεκάθαρη τη στάση τους.

Η υποστήριξη της Ασίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της εκλογικής διαδικασίας του Μαρτίου στο Ραμπάτ. Η UEFA διαθέτει 55 ψήφους, η Αφρική 54, η Ασία 46, η Concacaf 35, η Ωκεανία 11 και η Conmebol 10. Σε συνδυασμό με την ισχυρή επιρροή που διατηρεί ο Ινφαντίνο στην Αφρική και στη Νότια Αμερική, η κίνηση της AFC ενισχύει σημαντικά τη θέση του.

Η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων απέναντι στον Ινφαντίνο είναι η 18η Νοεμβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εμφανιστεί αντίπαλος. Ο πρόεδρος της Concacaf, Βίκτορ Μονταλιάνι, και ο επικεφαλής της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύουν να διεκδικήσουν την προεδρία.

Ο Ινφαντίνο ευχαρίστησε από την πλευρά του τον Σέιχ Σαλμάν και εξήρε το έργο του στην AFC, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να έχει τη στήριξη και τη συνεργασία της FIFA. Όταν ρωτήθηκε αργότερα για τη δημόσια τοποθέτηση της ασιατικής συνομοσπονδίας, αρκέστηκε να δηλώσει ότι αισθάνεται «υπέροχα» για τη στήριξη που έλαβε.

sport-fm.gr