Μάντσεστερ Σίτι: Η Premier League επιστρατεύει κορυφαίο νομικό στη μεγάλη δικαστική μάχη

Νέα διάσταση αποκτά η μεγάλη νομική διαμάχη ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Premier League, καθώς η διοργανώτρια αρχή ενισχύει σημαντικά τη νομική ομάδα που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο πλευρό της Premier League έχουν προστεθεί η κορυφαία δικηγορική εταιρεία Slaughter and May και ο Sir James Eadie KC, ένας από τους πλέον έμπειρους Βρετανούς νομικούς σε υποθέσεις υψηλού επιπέδου.

Η υπόθεση αφορά τις οικονομικές παραβάσεις που αποδόθηκαν στη Σίτι για την περίοδο 2009-2018, με ανεξάρτητη επιτροπή να καταλήγει σε επιβαρυντικά συμπεράσματα για εμπορικές συμφωνίες και χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών. Η Μάντσεστερ Σίτι αρνείται τις κατηγορίες και έχει προσφύγει κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρά νομικά και πραγματικά σφάλματα στα συμπεράσματα της επιτροπής.

Η προσθήκη του Eadie έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Πρόκειται για τον λεγόμενο «Treasury Devil», τον ανώτερο νομικό εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης σε μεγάλες αστικές υποθέσεις, με τεράστια εμπειρία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται ο Lord Pannick KC, ο οποίος εκπροσωπεί τη Μάντσεστερ Σίτι, δημιουργώντας μία από τις πιο ισχυρές νομικές αντιπαραθέσεις που έχει γνωρίσει ποτέ το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται το ενδιαφέρον γύρω από τον ρόλο του Independent Football Regulator. Ο επικεφαλής του, David Kogan, έχει ξεκαθαρίσει ότι ο οργανισμός διαθέτει θεσμικές εξουσίες για να εξετάζει την καταλληλότητα ιδιοκτητών και διοικητικών στελεχών και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμη και να οδηγήσει σε υποχρεωτική αλλαγή ιδιοκτησίας.

Ο Kogan έχει επίσης τονίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση στην υπόθεση, δηλώνοντας πως θα αποχωρούσε από τη θέση του αν δεχόταν πίεση. Η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της σχέσης της ιδιοκτησίας της Σίτι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και των ευρύτερων οικονομικών δεσμών τους με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η δικαστική διαδικασία, πάντως, παραμένει ανοιχτή και η Σίτι συνεχίζει να υπερασπίζεται τη θέση της μέσω της έφεσης. Η ενίσχυση της Premier League με μερικά από τα ισχυρότερα νομικά ονόματα της Βρετανίας επιβεβαιώνει το μέγεθος της υπόθεσης, η τελική έκβαση της οποίας μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

sport-fm.gr