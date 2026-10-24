El Clasico: Η επιστροφή του Μουρίνιο

Ένα από τα κορυφαία ντέρμπι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, σίγουρα μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Ισπανίας, το «El Classico», διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής (25/10) στο «Camp Nou», με έως και 14 νέα πρόσωπα να ενδέχεται να κάνουν το ντεμπούτο τους.

Όμως δίχως άλλο, η επιστροφή του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοζέ Μουρίνιο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αυτή που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ο 63χρονος Πορτογαλος προπονητής διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας δώσει το «παρών» σε 27 αναμετρήσεις εναντίον της Μπαρτσελόνα, εκ των οποίων οι 17 ήταν «Clasico» με τον ίδιο στον πάγκο της Ρεάλ.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, προσέλαβε για πρώτη φορά τον Μουρίνιο το 2010, με στόχο να ανταγωνιστεί την Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Τώρα, ελπίζει ότι ο Πορτογάλος θα μπορέσει να φέρει ξανά τον τίτλο της La Liga στο «Bernambeu» για δεύτερη φορά.

Η πρώτη θητεία του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης συνέπεσε με μερικές από τις πιο έντονες αναμετρήσεις στη σύγχρονη ιστορία του «El Clasico».

Την Κυριακή, όλα τα βλέμματα και οι κάμερες θα είναι στραμμένα πάνω του, παρακολουθώντας κάθε του κίνηση.

Ο Πορτογάλος προπονητής πανηγύρισε μόλις μία νίκη στα πρώτα 10 «Clasico» που έδωσε, ωστόσο παρέμεινε αήττητος στα τελευταία πέντε παιχνίδια του απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με απολογισμό τρεις νίκες.

Η επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για τη δεύτερη θητεία του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, ειδικά μετά τις δύο ήττες στα πρώτα εννέα παιχνίδια της La Liga.

ΑΠΕ