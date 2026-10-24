Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έντι Χάου ο αντί-Κάρικ!

Στην έντονη συζήτηση για τη διατήρηση ή όχι του Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Τζέισον Γουίλκοξ έκανε γνωστές τις σκέψεις του.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου των «κόκκινων διαβόλων» όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ έχει ήδη στο μυαλό του το ποιος θα πρέπει να είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας εάν τελικά υπάρξει απόφαση για αλλαγή προπονητή.

Ο… εκλεκτός του είναι ο Έντι Χάου στον οποίο θα σκεφθεί πολύ σοβαρά να του καταθέσει πρόταση.

Ο Χάου είναι χωρίς ομάδα, από τον περασμένο Ιούλιο όταν αποχώρησε από τη Νιουκαστλ. Στον πάγκο της ήταν από το 2021 ενώ στο παρελθόν είχε κάτσει στους πάγκους των Μπόρνμουθ, Μπέρνλι…

sport-fm.gr