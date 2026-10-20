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Περιζήτητος αλλά και… ακριβός ο Πόρο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρεπορτάζ στην Αγγλία αναφέρει ότι η Τότεναμ ζητάει τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ

Αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά τον Πέδρο Πόρο είναι η Τότεναμ, δεδομένου μάλιστα ότι οι δύο πλευρές επέκτειναν το συμβόλαιο τους πρόσφατα, μέχρι τον Ιούνιο του 2031.

Ο 27χρονος δεξιός μπακ φέρεται να βρίσκεται στα μεταγραφικά σχέδια των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα τουλάχιστον με ρεπορτάζ του «TEAMtalk».

Ωστόσο, όπως καταγράφεται στο σχετικό δημοσίευμα, τα «σπιρούνια» δεν σκοπεύουν να παραχωρήσουν τον Πόρο με κάποιο ποσό που δεν θα φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ!

Πάντως, ο Ισπανός αμυντικός -που στέφθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής το περασμένο καλοκαίρι με την «ρόχα»- φέρεται να θέλει να επιστρέψει στη χώρα του και να το έχει επικοινωνήσει στην Τότεναμ.

sport-fm.gr

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