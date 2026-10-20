Ο Νέβιλ για τα «αποδυτήρια» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Γκάρι Νέβιλ ισχυρίζεται ότι οι εντάσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το δημόσιο ξέσπασμα του Λισάντρο Μαρτίνεθ εναντίον της διοίκησης του συλλόγου, που ακολούθησε την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League.

Ο Αργεντινός άσος, ζήτησε περισσότερες επενδύσεις και άσκησε κριτική στον αθλητικό διευθυντή Τζέισον Γουίλκοξ, πιστεύοντας ότι ο σύλλογος δεν είχε φιλοδοξία στην αγορά μεταγραφών.

Μετά από αυτό, ο Αμάντ Ντιαλό δημοσίευσε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο «Όλντ Τράφορντ» στο Snapchat συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Ντροπή, δεν έχω λόγια». Μπορεί ο παίκτης από την Ακτή Ελεφαντοστού να μην διευκρίνισε σε τι αναφερόταν, ωστόσο ο Νέβιλ πιστεύει ότι η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι μια επίθεση στον συμπαίκτη του. «Άρα, και οι δύο επιτίθενται ο ένας στον άλλον, αυτό είναι προφανές», δήλωσε ο πρώην αρχηγός των «Κόκκινων Διαβόλων» στο podcast του στο Sky Sports.

Για τον Νέβιλ, αυτό το επεισόδιο θα μπορούσε να προκαλέσει αντίδραση σε μια ομάδα που αγωνίζεται. «Κάποιος πρέπει να επαναστατήσει. Χρειάζεται μια σπίθα, μια ώθηση. Οπότε, ναι, ίσως αυτό είναι το σημείο», είπε, υπονοώντας μάλιστα ότι ο Μαρτίνεθ μπορεί να έκανε στην ομάδα χάρη μιλώντας ανοιχτά.

Η προσέγγιση του Νέβιλ έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις ανησυχίες του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος θεώρησε τα σχόλια του Αργεντινού ασεβή προς τους συμπαίκτες του, καθώς έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ικανότητά τους να κατακτούν τρόπαια. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουν να απεγκλωβισθούν από αυτά τα αρνητικά δεδομένα, στον αυριανό (21/10) αγώνα τους εναντίον της Κόμο, για το Champions League.