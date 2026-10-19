ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλο διπλό της ΕΘΑ στη Λεμεσό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Νίκη για την ΕΘΑ στη Λεμεσό.

Με εκτός έδρας νίκη της ΕΘΑ επί της Ανόρθωσης με τελικό αποτέλεσμα 67-64 έπεσε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League, μετά την αναμέτρηση που έγινε στην αίθουσα της 2ης τεχνικής σχολής Λεμεσού.

Η ομάδα της Έγκωμης, αν και έχανε με 38-32 στο ημίχρονο, χάριν κυρίως στη δυνατή της άμυνα στην επανάληψη, αλλά και στις πρωτοβουλίες του Seales (ξεχώρισε επίσης ο Μαννάρης), με το τέλος του χρόνου και από τρίποντο του Αμερικανού, έφθασε στη δεύτερη συνεχόμενη της νίκη καθώς στην πρεμιέρα είχε κερδίσει το Διγενή.

Από την άλλη για την Ανόρθωση η αποψινή ήττα ήταν η δεύτερη συνεχόμενη.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Mielke (14 πόντοι – 18 βαθμοί).

Μετά το αρχικό 10-4 για την Ανόρθωση, στη συνέχεια η ΕΘΑ βελτίωσε την άμυνα της και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση, μετά που το σε βάρος της αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 16-9 με σερί 9-0, προσπέρασε με 18-16.

Κάτι που συνέβη στο 8`.

Ωστόσο στα τελικά χρονικά σημεία της 1ης περιόδου η Α νόρθωση με σερί 5-0 κατάφερε να προηγηθεί στο 10` με 21-18.

Οι εναλλαγές στο προβάδισμα συνεχίστηκαν και στις αρχές της 2ης περιόδου, καθώς στην αρχή η ΕΘΑ προσπέρασε με 23-21 και στη συνέχεια η γηπεδούχος προηγήθηκε με 29-25.

Ο ρυθμός ήταν γρήγορος και αφού στη συνέχεια η Ανόρθωση προσπέρασε με 36-30, με το τέλος του ημιχρόνου η γηπεδούχος ήταν μπροστά με 38-32.

Στις αρχές της 3ης περιόδου η ΕΘΑ μείωσε στους τρεις πόντους (39-36), αλλά με 5-0 σερί η Ανόρθωση προηγήθηκε με 44-36.

Στα επόμενα χρονικά σημεία η Ανόρθωση συντηρούσε ένα μικρό, αλλά σταθερό προβάδισμα αλλά η ΕΘΑ παρέμενε κοντά, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Seales.

Στις αρχές της 4ης περιόδου η ΕΘΑ μείωσε σε 51-50 , διακύμανση που προμήνυε μιαν αγωνιώδη συνέχεια.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η Ανόρθωση κρατούσε μεν το προβάδισμα, αλλά η ΕΘΑ παρέμενε κοντά και λόγω των πόντων του Μαννάρη, μείωσε και πάλι στον πόντο (58-57), κάτι που συνέβη στο 35`.

Στο 36` η ΕΘΑ προσπέρασε με 59-58 και αμέσως μετά η Ανόρθωση προσπέρασε με 64-61, κάτι που συνέβη λίγο μετά το 38`.  

Λίγο πριν το 39`, η ΕΘΑ ισοφάρισε σε 64-64 με τρίποντο του Seales και μετά από άστοχες επιθέσεις και για τις δυο ομάδες, πάλι ο Seales με τρίποντο στο 39:58, διαμόρφωσε το 67-64 για τους φιλοξενούμενους που πλέον ήταν πολύ κοντά στη νίκη.

Άστοχη προσπάθεια για τρίποντο του Boykin στο τέλος και έτσι η ΕΘΑ έφθασε στη νίκη με 67-64.

Δεκάλεπτα: 21-18, 38-32, 51-47, 64-67.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Boykin 13 (3), Χειμώνας 9, Garcia 17 (2), Henderson 16, Federico, Charles, Τρετιάκοβ 2, Αγαθόκλη, Μαραγκός 7.

ΕΘΑ (Μιχάλης Αρβανίτης): Brown 6, Χριστοδουλίδης, Mielke 14 (2), Saintilus 10, Seales 19 (5), Κελασίδης, Παπαδόπουλος 3 (1), Μαννάρης 5 (1), Λινοξυλάκης, Ανδρουλιδάκης 8 (2), Νεοφύτου 2.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελεσίγραφο της UEFA στον Ινφαντίνο με 42 ερωτήματα για Μπάλογκαν, Τραμπ και το deal για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Με ανατροπή έπιασε… 13άρι η ΑΕΛ και πανηγύρισε Σούπερ Καπ μετά από 15 χρόνια!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι συμβιβασμοί έφεραν λεμεσιανά χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτή είναι η τιμωρία του Ρονάλντο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Γιατί έμεινε ευχαριστημένος ο Μπεργκ και η αναφορά του για τον Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γ. Κωστής: «Αυτό δείχνει πόσο μεγαλώνει καθημερινά η ομάδα μας»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ και οι φάσεις του θρίλερ στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεγάλο διπλό της ΕΘΑ στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Ομόνοια… γλίτωσε στο 90+12΄ και «έσωσε» τον βαθμό απέναντι στον μαχητικό Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σα Πίντο: «Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Άλλος στόχος από την πρώτη θέση δεν πρέπει να υπάρχει»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ντέρμπι δεν είχε... ουσία και άρα ούτε νικητή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όαση ο Σάββα με το μαγικό αριστερό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Μάχη» χωρίς νικητή στην Πάφο: Τα είχαν όλα εκτός από το γκολ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς τον Χάαλαντ η τελευταία προπόνηση της Σίτι πριν από το ματς με την ΑΕΚ

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη