Μεγάλο διπλό της ΕΘΑ στη Λεμεσό

Με εκτός έδρας νίκη της ΕΘΑ επί της Ανόρθωσης με τελικό αποτέλεσμα 67-64 έπεσε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League, μετά την αναμέτρηση που έγινε στην αίθουσα της 2ης τεχνικής σχολής Λεμεσού.

Η ομάδα της Έγκωμης, αν και έχανε με 38-32 στο ημίχρονο, χάριν κυρίως στη δυνατή της άμυνα στην επανάληψη, αλλά και στις πρωτοβουλίες του Seales (ξεχώρισε επίσης ο Μαννάρης), με το τέλος του χρόνου και από τρίποντο του Αμερικανού, έφθασε στη δεύτερη συνεχόμενη της νίκη καθώς στην πρεμιέρα είχε κερδίσει το Διγενή.

Από την άλλη για την Ανόρθωση η αποψινή ήττα ήταν η δεύτερη συνεχόμενη.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Mielke (14 πόντοι – 18 βαθμοί).

Μετά το αρχικό 10-4 για την Ανόρθωση, στη συνέχεια η ΕΘΑ βελτίωσε την άμυνα της και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση, μετά που το σε βάρος της αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 16-9 με σερί 9-0, προσπέρασε με 18-16.

Κάτι που συνέβη στο 8`.

Ωστόσο στα τελικά χρονικά σημεία της 1ης περιόδου η Α νόρθωση με σερί 5-0 κατάφερε να προηγηθεί στο 10` με 21-18.

Οι εναλλαγές στο προβάδισμα συνεχίστηκαν και στις αρχές της 2ης περιόδου, καθώς στην αρχή η ΕΘΑ προσπέρασε με 23-21 και στη συνέχεια η γηπεδούχος προηγήθηκε με 29-25.

Ο ρυθμός ήταν γρήγορος και αφού στη συνέχεια η Ανόρθωση προσπέρασε με 36-30, με το τέλος του ημιχρόνου η γηπεδούχος ήταν μπροστά με 38-32.

Στις αρχές της 3ης περιόδου η ΕΘΑ μείωσε στους τρεις πόντους (39-36), αλλά με 5-0 σερί η Ανόρθωση προηγήθηκε με 44-36.

Στα επόμενα χρονικά σημεία η Ανόρθωση συντηρούσε ένα μικρό, αλλά σταθερό προβάδισμα αλλά η ΕΘΑ παρέμενε κοντά, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Seales.

Στις αρχές της 4ης περιόδου η ΕΘΑ μείωσε σε 51-50 , διακύμανση που προμήνυε μιαν αγωνιώδη συνέχεια.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η Ανόρθωση κρατούσε μεν το προβάδισμα, αλλά η ΕΘΑ παρέμενε κοντά και λόγω των πόντων του Μαννάρη, μείωσε και πάλι στον πόντο (58-57), κάτι που συνέβη στο 35`.

Στο 36` η ΕΘΑ προσπέρασε με 59-58 και αμέσως μετά η Ανόρθωση προσπέρασε με 64-61, κάτι που συνέβη λίγο μετά το 38`.

Λίγο πριν το 39`, η ΕΘΑ ισοφάρισε σε 64-64 με τρίποντο του Seales και μετά από άστοχες επιθέσεις και για τις δυο ομάδες, πάλι ο Seales με τρίποντο στο 39:58, διαμόρφωσε το 67-64 για τους φιλοξενούμενους που πλέον ήταν πολύ κοντά στη νίκη.

Άστοχη προσπάθεια για τρίποντο του Boykin στο τέλος και έτσι η ΕΘΑ έφθασε στη νίκη με 67-64.

Δεκάλεπτα: 21-18, 38-32, 51-47, 64-67.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Boykin 13 (3), Χειμώνας 9, Garcia 17 (2), Henderson 16, Federico, Charles, Τρετιάκοβ 2, Αγαθόκλη, Μαραγκός 7.

ΕΘΑ (Μιχάλης Αρβανίτης): Brown 6, Χριστοδουλίδης, Mielke 14 (2), Saintilus 10, Seales 19 (5), Κελασίδης, Παπαδόπουλος 3 (1), Μαννάρης 5 (1), Λινοξυλάκης, Ανδρουλιδάκης 8 (2), Νεοφύτου 2.