Ναν: «Μπορώ να παίξω το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας μου με Ομπράντοβιτς»

Ο Κέντρικ Ναν δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή στη δράση, αλλά και τη συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου.

«Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω τον Χριστό που μου επέτρεψε να επιστρέψω. Νιώθω καλά, χαίρομαι που είμαι ξανά στην ομάδα, προσπαθώ να δώσω ενέργεια και προχωράμε. Ήταν μια καλή νίκη για μας, όλοι με υποδέχτηκαν ωραία πίσω», τόνισε.

Για τον Ομπράντοβιτς είπε: «Είναι σπουδαίος προπονητής, όλοι το ξέρουμε. Ξέρει να κερδίζει, ξέρει το μπάσκετ και θα μας βοηθήσει. Ανυπομονώ για αυτό το νέο ταξίδι. Απλώς πρέπει να χτίσουμε χημεία στο γήπεδο με τις επιστροφές παικτών και να συνεχίσουμε».

Ερωτηθείς αν μπορεί με τον «Ζοτς» να παίξει το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα του απάντησε: «Οπωσδήποτε! Είναι σπουδαίος προπονητής, ξέρει να κάνει πρωταθλητισμό, μου αρέσει το στυλ που παίζει».

sport-fm.gr