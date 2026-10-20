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Λαπόρτα κατά Ρεάλ: «Έχει πάρει λάθος δρόμο!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Eπιτέθηκε στη Ρεάλ για τη μεταγραφική της πολιτική

Ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψει του πρώτου clasico της σεζόν την Κυριακή, όταν η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί την Ρεάλ (22:00). Ο πρόεδρος του καταλανικού κλαμπ, Ζοάν Λαπόρτα, επιτέθηκε στους Μαδριλένους καυτηριάζοντας τη μεταγραφική τους πολιτική, σε συνέντευξη στην γαλλική εφημερίδα «L'Equipe».

«Νομίζω ότι έχουν πάρει λάθος δρόμο και πληρώνουν το τίμημα. Έχουν ανοίξει τα πορτοφόλια τους για να πληρώσουν για πολλούς πολύ ακριβούς παίκτες που δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα», τόνισε. «Περισσότεροι από ένας κόκορας στο ίδιο κοτέτσι, δεν μπορεί να λειτουργήσει, ποτέ. Η προτεραιότητα στο ποδόσφαιρο είναι η ομάδα και το ομαδικό πνεύμα. Αν δεν το έχεις αυτό, το έργο δεν λειτουργεί. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά σημεία της Μπάρτσα. Να έχει σπουδαία ταλέντα, παίκτες από την Masia (σ.σ. η Ακαδημία του συλλόγου), παίκτες που προέρχονται από άλλες ποδοσφαιρικές κουλτούρες, και να καταφέρνει να δημιουργήσει μια ομάδα με μια χημεία που λειτουργεί. Χάρη σε έναν εξαιρετικό προπονητή (σ.σ. Χάνσι Φλικ) και επίσης σε έναν αθλητικό διευθυντή (σ.σ. Ντέκο), οι οποίοι εργάζοντται για να βελτιώσουν αυτήν την ομάδα. Εκείνοι προτίμησαν μεμονωμένους παίκτες και μεταγραφές μεγάλων ονομάτων. Αλλά δεν έχουν κερδίσει τίποτε εδώ και δύο χρόνια. Εμείς, από την άλλη πλευρά, κερδίζουμε και είμαστε διεκδικητές να κερδίσουμε τα πάντα».

sport-fm.gr

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