Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες με Μπάρακ Ιτζχάκι - Η χρονική η διάρκεια της συμφωνίας

Στην Κύπρο αναμένεται από ώρα σε ώρα ο Μπάρακ Ιτζχάκι για λογαριασμό της Ανόρθωσης.

Ο εκλεκτός της διοίκησης μετά την απόλυση του Ελ Μαέστρο θα φτάσει στο νησί εντός της ημέρας για οριστικοποίηση της συμφωνίας, καθώς εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες ώστε να πέσουν οι υπογραφές. Απ' εκεί και πέρα, πρόκειται για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Όπως σημειώσαμε νωρίτερα, πρόθεση της διοίκησης είναι να τελειώσει με τις τελευταίες επαφές αμέσως μετά την άφιξη του, ώστε να βρεθεί στο προπονητικό το απόγευμα της Τρίτης (20/10), όπου θα βρίσκεται αντιπροσωπεία των οργανωμένων.