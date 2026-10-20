Χαμός στη Ρεάλ: «''Τρίζει'' η καρέκλα του Μουρίνιο - Ο Πέρεθ έχει βρει τον αντικαταστάτη του»!

Μόνο θετικό δεν είναι, ως τώρα, το πρόσημο της επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η «Βασίλισσα» βρίσκεται στο -6 από την πρωτοπόρο, Μπαρτσελόνα, στη La Liga, την στιγμή που η απόδοση πολλών βασικών αστέρων της ομάδας, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

Παρά το γεγονός ότι ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, είχε δείξει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πορτογάλου τεχνικού, το κλίμα δείχνει να έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει και το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία!

Σύμφωνα με τους δύο Ισπανούς δημοσιογράφους, Χόρχε Σ. Πικόν και Σέρχιο Βαλεντίν, οι εμφανίσεις της ομάδας δεν ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου, ενώ παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με την περασμένη σεζόν, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη χρονιά χωρίς να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Παρότι οι ποδοσφαιριστές φέρονται να εξακολουθούν να στηρίζουν τον Πορτογάλο προπονητή, η διοίκηση εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτική, κυρίως εξαιτίας της απουσίας ξεκάθαρης αγωνιστικής ταυτότητας.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, ο Πέρεθ, έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος, σε περίπτωση που πάρει την απόφαση να απομακρύνει τον Μουρίνιο από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ. Και το όνομα αυτού; : Ντιντιέ Ντεσάν! Ο Γάλλος αποχώρησε από τον πάγκο της εθνικής του, μετά από 14 χρόνια, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο του 2018 και το Nations League το 2021.

sport-fm.gr