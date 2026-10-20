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Έρχεται ο 4ος σκόρερ της Ευρώπης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Παυλίδης και η παρέα του θα αντιμετωπίσουν την Ομόνοια το βράδυ της Πέμπτης (22/10)

Σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της Ευρώπης βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο φορ της Μπενφίκα έχει 8 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, τον Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ και τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παυλίδης και η παρέα του θα αντιμετωπίσουν την Ομόνοια το βράδυ της Πέμπτης (22/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League!

Ο πίνακας με τους κορυφαίους σκόρερ στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Ραφίνια (29 ετών/Μπαρτσελόνα/Βραζιλία) 12 γκολ σε 8 αγώνες

2. Κιλιάν Εμπαπέ (27 ετών/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 9 γκολ σε 9 αγώνες

3. Ερλινγκ Χάαλαντ (26 ετών/Μάντσ.Σίτι/Νορβηγία 8 γκολ σε 7 αγώνες

4. Βαγγέλης Παυλίδης (27 ετών/Μπενφίκα/Ελλάδα) 8 γκολ σε 8 αγώνες

5. Λαμίν Γιαμάλ (19 ετών/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) 8 γκολ σε 9 αγώνες

6. Σέρχιο Καμέγιο (25 ετών/Ράγιο Βαγιεκάνο/Ισπανία) 7 γκολ σε 7 αγώνες

7. Εστεμπαν Λεπόλ (26 ετών/Ρεν/Γαλλία) 7 γκολ σε 7 αγώνες

8. Μοχάμεντ Σαλάχ (34 ετών/Τραμπζονσπόρ/Αίγυπτος) 7 γκολ σε 7 αγώνες

9. Αντόνιο Ραϊμόντο (22 ετών/Φροζινόνε/Ιταλία) 7 γκολ σε 7 αγώνες

10. Βεντάτ Μουρίκι (32 ετών/Φενερμπαχτσέ/Κόσοβο) 7 γκολ σε 8 αγώνες

 

 

 

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