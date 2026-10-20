Ημέρα εξελίξεων στην Ανόρθωση: Ο Ιντζχάκι που έρχεται και η παρουσία των οργανωμένων

Ημέρα εξελίξεων είναι η σημερινή για την Ανόρθωση!

Η απόλυση του Ελ Μαέστρο φέρνει αλυσιδωτές εξελίξεις καθώς η πρόσληψη του Μπάρακ Ιντζχάκι είναι θέμα ωρών, ενω οι παίκτες θα βρεθούν προ των ευθυνών τους! Αντιπροσωπεία των οργανωμένων του Παν.Συ.Φι Ανόρθωσης θα δώσει το παρών της στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στη σημερινή προπόνηση για δύο λόγους. Αρχικά για να ζητήσουν εξηγήσεις καθώς δεν είναι άμοιροι ευθυνών και παράλληλα να τους εκφράσουν την στήριξη τους ενόψει της συνέχειας.

Ο Ελ Μαέστρο σαφώς πλήρωσε το μάρμαρο, όμως οι ποδοσφαιριστές παραμένουν στην ομάδα και καλούνται να σηκώσουν κεφάλι. Απ' εκεί και πέρα, υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία του Ιντζχάκι στην προπόνηση, αφού θα σηκώσει άμεσα μανίκια για να οδηγήσει την ομάδα της Αμμοχώστου σε καλύτερες μέρες.