Τεν Χαγκ: «Ο Ρονάλντο πρόδωσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ήταν ιδιαίτερα καυστικός μιλώντας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε συνέντευξή του στο Athletic. Ο Ολλανδός προπονητής, που κάθισε στον πάγκο από το 2022 ως το 2024, είχε ταξιδέψει στην Πορτογαλία πριν αναλάβει τη Γιουνάιτεντ για να σχεδιάσει την ομάδα γύρω από τον CR7, ωστόσο η συμπεριφορά του τον απογοήτευσε.

«Πρόδωσε την ομάδα και με απογοήτευσε, καθώς είχαμε κάνει τα πλάνα μας υπολογίζοντας σε αυτόν», δήλωσε ο Τεν Χαγκ εκφράζοντας παράπονα και για την συμπεριφορά του Κριστιάνο στις προπονήσεις. «Του έλεγα συχνά: "Ρόνι, όλοι θέλουν να δουλέψουν για σένα, ώστε να βρεθείς στην κατάλληλη θέση, αλλά αν δεν μπορείς να μπεις εσύ ο ίδιος στην περιοχή, δεν μπορείς να σκοράρεις". Δεν ήταν σε θέση να το κάνει αυτό. Δεν έτρεχε, ούτε όταν η ομάδα είχε την μπάλα ούτε όταν δεν την είχε. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχε προετοιμάσει τον εαυτό του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για έναν παίκτη που φημίζεται για τη σκληρή δουλειά του και για το ότι συχνά έκανε επιπλέον προπονήσεις μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος, αυτή η κριτική προκαλεί αίσθηση. «Κάθε κορυφαία ομάδα οφείλει να προσαρμόζεται στον καλύτερο παίκτη της, αλλά και ο καλύτερος παίκτης οφείλει να δουλεύει για την ομάδα. Και για κάποιους, η Γιουνάιτεντ δεν αποτελούσε την απόλυτη προτεραιότητα», πρόσθεσε ο Τεν Χαγκ με αιχμηρό τόνο.

Παράλληλα άσκησε σκληρή κριτική στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ αποδίδοντας σε αυτή τις κακές σεζόν που έχει εδώ και πολλά χρόνια η ομάδα. «Χρειάζεσαι ικανή διοίκηση και τη σωστή στρατηγική. Ποια είναι η ταυτότητά σας; Ποιες είναι οι μέθοδοι εργασίας; Χρειάζονται οι κατάλληλες δομές και ποιοτικοί άνθρωποι. Και μετά, χρειάζεται χρόνος», τόνισε και υπερασπίστηκε τον Μάικλ Κάρικ, που αμφισβητείται έντονα. «Η απομάκρυνση του Κάρικ δεν αποτελεί λύση. Σε καμία περίπτωση. Οι φίλαθλοι μπορεί να το ζητήσουν αν δεν βελτιωθούν τα αποτελέσματα — είναι μια αντίδραση που πηγάζει από το συναίσθημα, από το ένστικτο. Όμως, πρέπει να λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις. Έδειξε αξιόλογες προπονητικές ικανότητες στη Μίντλεσμπρο, καθώς και την περασμένη σεζόν. Ας τον αφήσουν, λοιπόν, να ακολουθήσει την πορεία του. Πιστεύω ότι διαθέτει ένα καλό επιτελείο», σημείωσε.

Πάντως, δεν κρύβει πως εξακολουθεί να είναι οπαδός της Γιουνάιτεντ. «Απόλαυσα κάθε λεπτό εκεί, έχω τόσο υπέροχες αναμνήσεις. Νιώθω ότι υπάρχει ένας δεσμός. Είμαι φίλαθλος της ομάδας. Είναι ένα καταπληκτικό κοινό, πάντα μου φέρονταν με σεβασμό. Θέλω πραγματικά να κερδίζει η Γιουνάιτεντ. Θέλω να επιστρέψει στις επιτυχίες. Θέλω ο σύλλογος να βρεθεί ξανά εκεί που βρισκόταν κάποτε».

sport-fm.gr