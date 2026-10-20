39 δευτερόλεπτα δουλειάς αρκούν για να πληρώσει

Το πρόστιμο των 255 ευρώ που επέβαλε η πορτογαλική ομοσπονδία στον Κριστιάνο Ρονάλντο επειδή εγκατέλειψε την αποστολή της εθνικής ομάδας μετά από ρήξη με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς έγινε… ανέκδοτο.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ δεν θα χρειαστεί καν να ιδρώσει για να πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο είναι απειροελάχιστο μπροστά στις απολαβές του. Για την ακρίβεια, ο CR7 κερδίζει μίνιμουμ βάσει συμβολαίου με την Αλ Νασρ 208 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ μαζί με τα μπόνους το ποσό μπορεί να πλησιάσει τα 250 εκατ. ευρώ. Για να μην προσθέσουμε τα έσοδα που έχει από εμπορικές συμφωνίες και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ξέρετε πόσο χρειάζεται ο Ρονάλντο για να κερδίσει το ποσό του προστίμου που του επιβλήθηκε, βάσει του συμβολαίου του με την Αλ Νασρ; Μόλις 38,6 δευτερόλεπτα! Τα 255 ευρώ αντιστοιχούν στο 0,00012% του ετήσιου συμβολαίου του.

sport-fm.gr