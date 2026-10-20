Οι διαιτητές των αυριανών (21/10) αγώνων κυπέλλου
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από την ΚΟΠ
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας για τους αγώνες Κυπέλλου Coca Cola Α' - Β' Κατηγορίας 2026/27 - Α΄ Φάση, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 21 Οκτωβρίου 2026, ως ακολούθως:
Τετάρτη, 21.10.2026 / 17:00
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Στάδιο: AEK Αρένα
Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης
AVAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Τετάρτη, 21.10.2026 / 18:00
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη