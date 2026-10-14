Παναθηναϊκός: Η επίθεση που περνάει κάτω από τα ραντάρ

Όταν γίνεται λόγος για τον φετινό Παναθηναϊκός, Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει την τρίτη καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, με 120,8 πόντους ανά 100 κατοχές, ενώ βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης στο net rating, με διαφορά 27 πόντων ανά 100 κατοχές ανάμεσα στην επιθετική και την αμυντική του αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για δύο δείκτες που αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας και επιβεβαιώνουν πως η επιτυχία της δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην άμυνα.

η συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από την αμυντική του προσήλωση, τη σκληράδα και τη συνοχή που παρουσιάζει στο παρκέ. Δικαίως, αφού η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει καταφέρει να χτίσει ένα σύνολο που βάζει δύσκολα στους αντιπάλους της. Υπάρχει, ωστόσο, και μια άλλη πλευρά που δεν έχει αναδειχθεί στον ίδιο βαθμό: η επιθετική λειτουργία των «πράσινων», η οποία μέχρι στιγμής είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Εξίσου χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση. Το «τριφύλλι» σουτάρει με 38,8% από την περιφέρεια, επίδοση που το φέρνει στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας, ενώ το effective field goal percentage του αγγίζει το 57,8%, κατατάσσοντάς το τέταρτο στη EuroLeague. Ο συγκεκριμένος δείκτης λαμβάνει υπόψη την αυξημένη αξία των τρίποντων και αναδεικνύει την ποιότητα των προσπαθειών που βρίσκουν στόχο. Την ίδια ώρα, το true shooting percentage (συνδυαστικό ποσοστό με δίποντα, τρίποντα και βολές) φτάνει στο 61%, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται ξανά στην πρώτη πεντάδα.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο, βέβαια, βρίσκεται στις συνθήκες υπό τις οποίες έρχονται αυτές οι επιδόσεις. Οι «πράσινοι» έχουν στερηθεί τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα, δύο παίκτες με κομβικό ρόλο στη δημιουργία και την εκτέλεση, ενώ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει χάσει επίσης παιχνίδια. Πρόκειται για απουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την επιθετική παραγωγή οποιασδήποτε ομάδας. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδο κορυφαίων επιθέσεων, βρίσκοντας διαφορετικούς τρόπους να παράγει σκορ.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η κυκλοφορία της μπάλας. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην τέταρτη θέση στο ποσοστό των επιθέσεων που καταλήγουν σε ασίστ, με 27%, ενώ μετρούν 1,5 ασίστ ανά λάθος. Εκτός αυτών, στα επιθετικά ριμπάουντ καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με 36,4%, εξασφαλίζοντας επιπλέον κατοχές και ευκαιρίες για σκορ.

Υπάρχουν, ασφαλώς, περιθώρια βελτίωσης, με το 72,6% στις βολές να αποτελεί ένα από τα σημεία που χρειάζονται μεγαλύτερη συνέπεια. Η συνολική εικόνα, όμως, είναι ξεκάθαρη: ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μόνο επειδή αμύνεται αποτελεσματικά. Έχει χτίσει μια επιθετική βάση που τον κρατά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, ακόμη και χωρίς βασικά κομμάτια του δημιουργικού και εκτελεστικού του παζλ. Και όταν επιστρέψουν όλοι, το ενδιαφέρον θα βρίσκεται στο πόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει η ήδη αποδοτική λειτουργία του.