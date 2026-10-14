ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αρτέτα υπέγραψε με 20 εκατομμύρια και τώρα η Άρσεναλ προαναγγέλλει… περικοπές!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Eνημερώθηκε για περικοπές που θα σημειωθούν το προσεχές διάστημα

Ο Μικέλ Αρτέτα πριν από μερικές μέρες υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα την οποία κατάφερε να επαναφέρει στην κορυφή της Premier League έπειτα από 22 χρόνια.

Ο Ισπανός κόουτς έφτασε στο πικ το πρότζεκτ που έχει θέσει σε εφαρμογή από την πρώτη του μέρα ως «τιμονιέρης» της ομάδας και πλέον δεσμεύεται μέχρι το 2030.

Παρά το γεγονός πως το νέο του συμβόλαιο με την Άρσεναλ θα του αποφέρει 20 εκατομμύρια, ο σύλλογος γνωστοποίησε στο υπαλληλικό προσωπικό πως πολύ σύντομα θα γίνουν ορισμένες περικοπές.

Περί τα 60 άτομα αναμένεται να χάσουν τη δουλειά τους για να εξοικονομηθούν χρήματα, ωστόσο, δεν θα επηρεαστεί καθόλου το έργο των προπονητών στο ανδρικό και το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Παράλληλα, πάρθηκε και η απόφαση να μην υπάρξει καμία αλλαγή στο υπαλληλικό προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με την ομάδα γυναικών.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Παρί «δίκασε» τη Σίτι στο «Etihad»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε από την κούραση η ΑΕΚ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η καλύτερη της οκταετίας!

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Στον αστερισμό του Γιαμάλ – Το ασύλληπτο ρεκόρ του Ισπανού στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aποδείχθηκε το βάθος στον πάγκο!

ΑΕΚ

|

Category image

Σκληρή στάση Ολυμπιακού για Ντόρσεϊ: Εκτός αποστολής για Μπαρτσελόνα, επιστρέφει Αθήνα και καλείται σε απολογία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε από διαφορά 24 πόντων, όμως λύγισε στο τέλος η Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ / Πανόραμα κυπέλλου: Δύο εισιτήρια και... ένας κεραυνός!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Εξάρα» η Λίβερπουλ στη μεγάλη βραδιά του Τσιμίκα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η ΚΟΠ περιμένει τις εκθέσεις για… τον κεραυνό στον Ομόνοια 29Μ – ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Εντυπωσιακή νίκη του Κεραυνού μέσα στην έδρα της Nitra Blue Wings!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασμα Ντόρσεϊ: «Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά-Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασε στην Μπεσίκτας με πλουραλισμό και 100άρα η Χάποελ πριν τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρεμιέρα με ήττα για την ΑΕΛ στην Τσεχία απέναντι στη Ζάμπινι Μπρνο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πράσινη» καταιγίδα στο «Αλφαμέγα»: Ο Άρης… έβρεξε γκολ και πέταξε στους «16»!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη