Ο Αρτέτα υπέγραψε με 20 εκατομμύρια και τώρα η Άρσεναλ προαναγγέλλει… περικοπές!

Ο Μικέλ Αρτέτα πριν από μερικές μέρες υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα την οποία κατάφερε να επαναφέρει στην κορυφή της Premier League έπειτα από 22 χρόνια.

Ο Ισπανός κόουτς έφτασε στο πικ το πρότζεκτ που έχει θέσει σε εφαρμογή από την πρώτη του μέρα ως «τιμονιέρης» της ομάδας και πλέον δεσμεύεται μέχρι το 2030.

Παρά το γεγονός πως το νέο του συμβόλαιο με την Άρσεναλ θα του αποφέρει 20 εκατομμύρια, ο σύλλογος γνωστοποίησε στο υπαλληλικό προσωπικό πως πολύ σύντομα θα γίνουν ορισμένες περικοπές.

Περί τα 60 άτομα αναμένεται να χάσουν τη δουλειά τους για να εξοικονομηθούν χρήματα, ωστόσο, δεν θα επηρεαστεί καθόλου το έργο των προπονητών στο ανδρικό και το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Παράλληλα, πάρθηκε και η απόφαση να μην υπάρξει καμία αλλαγή στο υπαλληλικό προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με την ομάδα γυναικών.

sport-fm.gr