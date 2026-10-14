«Πήρε τη νομική οδό το θέμα με Τσιγκρίνσκι»

Στην κάμερα της Cytavision μίλησε ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης πριν την έναρξη του αγώνα κυπέλλου με τον Σπάρτακο Κιτίου. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ε.Ν Ύψωνα αναφέρθηκε στον Τσιγκρίνσκι ο οποίος δεν αποδέχεται την… απόλυση του!

Το σχετικό απόσπασμα: «Δεν αποδέχεται την διακοπή συμβολαίου με τους όρους που του προτείναμε. Η διαδικασία πήρε την νομική οδό. Οι συνεργάτες του έφυγαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο ίδιος θεωρεί πως δεν έπρεπε να φύγει. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Ελπίζουμε να φύγει αυτός ο βραχνάς».