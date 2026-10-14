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Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει Πάφου ο Σάρι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αναφορές του για τον αυριανό ματς με τους γαλάζιους

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ο Μαουρίτσιο Σάρι!

Ο προπονητής της Αταλάντα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του αυριανού (15/10, 22:00) αγώνα κόντρα στην Πάφο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του.

Το σχετικό απόσπασμα: «Περιμένω ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Στην Ιταλία, το επίπεδο των μικρομεσαίων ομάδων έχει ανέβει εντυπωσιακά και το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί και στην Ευρώπη. Η Πάφος είναι μια εξαιρετική ομάδα, που έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση στους “16”, χάρη στην πολύ καλή τεχνική δουλειά που γίνεται. Διαθέτει ποδοσφαιριστές με σημαντική ικανότητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Χρειάζεται απόλυτη ταπεινότητα από όλους μας, καθώς αυτή η προσέγγιση θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

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