Νίστρουπ: «Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες - Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Conference League, υποδεχόμενος την Πέμπτη την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ (15/10, 19:45).

Ενόψει της αναμέτρησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τα πράγματα που χρειάζεται να κάνει η ομάδα του ώστε να ξεκινήσει με τρίποντο τη διοργάνωση, αλλά και για τη διαχείριση συναισθημάτων μετά την πρώτη ήττα της σεζόν από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής, προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι και αυτό μας απογοήτευσε. Χάσαμε γιατί η αντίπαλη ομάδα έπαιξε καλύτερα από εμάς, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο. Παρουσιαστήκαμε μακριά από το επίπεδό μας. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί, συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις.

Έχετε δει πόσο υποφέραμε στα προκριματικά, θέλουμε να έχουμε μία καλή αρχή στο Conference. Πάντα είναι σημαντικό μετά από μία ήττα σε ντέρμπι να κερδίζεις. Θέλουμε να γυρίσουμε στις νίκες και στο μονοπάτι που ήμασταν, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αύριο.

Είμαι ένας προπονητής που κάθεται εδώ μετά από μία ήττα. Δεν ασχολούμαι με τα social media και τις τρέλες αυτές. Δεν μιλήσαμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από την ήττα και την απόδοσή μας στο ντέρμπι, σεβόμενοι και την αντίπαλη ομάδα που ήταν καλύτερη από εμάς. Κάθε φορά που κερδίζουμε πολύ σπανία η αντίπαλη ομάδα δίνει σεβασμό στον Παναθηναϊκό για τη νίκη του.

Πολλά πράγματα λέγονται στο ποδόσφαιρο του 2026, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να επαναφέρω τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των νικών. Αν θέλεις να παίξεις στον Παναθηναϊκό ή να είσαι προπονητής εδώ, ακούς πάρα πολλά και θα πρέπει να αποδώσεις ξανά αύριο. Αυτό ισχύει για εμένα και για τους ποδοσφαιριστές. Φυσικά υπάρχει μία γραμμή για όλα.

Θα πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να επαναφέρουμε την απόδοσή μας σε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά αύριο, υπάρχει μία μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε, αν όχι... Όλες οι ομάδες βρίσκονται εδώ για κάποιο λόγο. Κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω κακής τύχης ή κακού διαιτητή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα μας επίπεδα. Αυτό θέλουμε να διορθώσουμε αύριο.

Δεν βλέπω τον εαυτό μου ως νεαρό προπονητή, έχοντας υπάρξει πρώτος προπονητής σχεδόν 5 χρόνια. Έχω αρχίσει και γκριζάρω λίγο, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι κάνω σε επίπεδο δομής ή σχηματισμών κάτι που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Κάθε προπονητής έχει τις ιδέες του και προσπαθεί να τις προσαρμόσει στην ομάδα του, αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Χρειάζεται χρόνο για να φτάσεις στο κορυφαίο επίπεδο, μπορώ να πω ότι τώρα είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Αλλά ακόμη και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές και μία δυνατή ομάδα μπορούν να έχουν μία κακή μέρα. Είναι η ώρα να δείξουμε χαρακτήρα αύριο.

Το να είσαι στον Παναθηναϊκό ως προπονητής με όλη την πίεση ή τις προσδοκίες, όχι απλά μίας ομάδας, με τόσο πολλούς οπαδούς σε τόσες πολλές περιοχές και που σκέφτεται τόσο πολλά πράγματα για το μέλλον, είναι κάτι που με προσελκύει. Υπάρχουν κάποιες μέρες στο ποδόσφαιρο που πονούν περισσότερο από κάποιες άλλες. Κανείς κορυφαίος προπονητής δεν έχει υποχρεωθεί να πάρει μία δουλειά. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πίεση και υπάρχουν σκληρές ημέρες. Αν δεν μπορούσα να ζήσω με αυτό, θα έπαιρνα το αεροπλάνο πίσω για τη Δανία».

sport-fm.gr