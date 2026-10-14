Ομόνοια: 585 εισιτήρια για Ολλανδία

Ενημερώνουμε τον κόσμο μας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίου για τον αγώνα με την NEC NIJMENEGEN που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, στο Nijmegen, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του League Phase του UEFA Europa League.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα μας βοηθήσει ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς τη ζήτηση που υπάρχει και να φροντίσουμε για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κόσμου μας, σε συνεργασία με τη γηπεδούχο ομάδα.

Όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα από το «Gofferstadion», στο Nijmegen, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για αγορά εισιτηρίου υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση μέσω της εφαρμογής, OMONOIA One.

Όσοι φίλαθλοι δεν έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή OMONOIA One, μπορούν να το πράξουν ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://l1nq.com/dzb2up3

Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα έχει στη διάθεσή της 585 εισιτήρια, στην τιμή των €32.

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα μας (www.omonoiafc.com.cy).