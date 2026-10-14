ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έδεσαν, πιστεύουν και ονειρεύονται

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το «τριφύλλι» έχει αναπτύξει ομοιογένεια σε τέτοιο βαθμό, που δίνει το δικαίωμα στο όνειρο

Στη Σλοβενία μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας της Ομόνοιας, ενόψει του αυριανού (15/10) αγώνα κόντρα στη Τσέλιε. Η ομάδα της πρωτεύουσας έχει την ψυχολογία με το μέρος της και προσεγγίζει το παιχνίδι με απόλυτη σοβαρότητα για να φτάσει σε δεύτερη νίκη, για τη League Phase του Europa League. 

Το «τριφύλλι» έχει αναπτύξει ομοιογένεια σε τέτοιο βαθμό, που δίνει το δικαίωμα στο όνειρο. Αρχές της μεταγραφικής περιόδου προκλήθηκε... αναστάτωση για τις μαζικές προσθαφαιρέσεις που διαφοροποίησαν το ρόστερ σε μεγάλο βαθμό. Ο Μπεργκ, ωστόσο, έδειξε εμπιστοσύνη στη νέα προσπάθεια και οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν δικαίωση. Οι μεταγραφές άρχισαν να δένουν με τους «παλιούς» και να βοηθούν στο σύνολο. Οι Μπράουερς, Σάτκα, Ντουβέρν και Ντιονί είναι αυτοί που κούμπωσαν με το... καλημέρα και δίνουν ξανά την περσινή δυναμική στην Ομόνοια. 

Απ' εκεί και πέρα, σημαντικές βοήθειες δίνουν οι Τανάσε, Κακουλλής και Μοντνόρ. Οι πρώτοι δύο προέρχονται -συνήθως- από τον πάγκο, ενώ ο τελευταίος ψάχνει ακόμη την ευκολία με την οποία μπορεί να πληγώσει τα αντίπαλα δίχτυα. Ο μοναδικός που δεν έχει βοηθήσει -κι αυτό γιατί βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν- είναι ο Νεγκό. Βρίσκεται στον πάγκο, είναι πλέον υγιής, όμως δουλεύει εντατικά για να πάρει τις ευκαιρίες του.

Όσον αφορά τον Ακιντόλα, πρόκειται για μικρό δείγμα, μιας και αποκτήθηκε στο φινάλε της μεταγραφικής, ενώ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Η περίπτωση του Καμίνσκι είναι επίσης διαφορετική, αφού με τον Φαμπιάνο αποτελούν ένα ισχυρό δίδυμο και μοιράζονται τα ματς.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Παρί «δίκασε» τη Σίτι στο «Etihad»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε από την κούραση η ΑΕΚ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η καλύτερη της οκταετίας!

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Στον αστερισμό του Γιαμάλ – Το ασύλληπτο ρεκόρ του Ισπανού στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aποδείχθηκε το βάθος στον πάγκο!

ΑΕΚ

|

Category image

Σκληρή στάση Ολυμπιακού για Ντόρσεϊ: Εκτός αποστολής για Μπαρτσελόνα, επιστρέφει Αθήνα και καλείται σε απολογία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε από διαφορά 24 πόντων, όμως λύγισε στο τέλος η Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ / Πανόραμα κυπέλλου: Δύο εισιτήρια και... ένας κεραυνός!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Εξάρα» η Λίβερπουλ στη μεγάλη βραδιά του Τσιμίκα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η ΚΟΠ περιμένει τις εκθέσεις για… τον κεραυνό στον Ομόνοια 29Μ – ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Εντυπωσιακή νίκη του Κεραυνού μέσα στην έδρα της Nitra Blue Wings!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασμα Ντόρσεϊ: «Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά-Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασε στην Μπεσίκτας με πλουραλισμό και 100άρα η Χάποελ πριν τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρεμιέρα με ήττα για την ΑΕΛ στην Τσεχία απέναντι στη Ζάμπινι Μπρνο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πράσινη» καταιγίδα στο «Αλφαμέγα»: Ο Άρης… έβρεξε γκολ και πέταξε στους «16»!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη