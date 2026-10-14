Έδεσαν, πιστεύουν και ονειρεύονται

Στη Σλοβενία μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας της Ομόνοιας, ενόψει του αυριανού (15/10) αγώνα κόντρα στη Τσέλιε. Η ομάδα της πρωτεύουσας έχει την ψυχολογία με το μέρος της και προσεγγίζει το παιχνίδι με απόλυτη σοβαρότητα για να φτάσει σε δεύτερη νίκη, για τη League Phase του Europa League.

Το «τριφύλλι» έχει αναπτύξει ομοιογένεια σε τέτοιο βαθμό, που δίνει το δικαίωμα στο όνειρο. Αρχές της μεταγραφικής περιόδου προκλήθηκε... αναστάτωση για τις μαζικές προσθαφαιρέσεις που διαφοροποίησαν το ρόστερ σε μεγάλο βαθμό. Ο Μπεργκ, ωστόσο, έδειξε εμπιστοσύνη στη νέα προσπάθεια και οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν δικαίωση. Οι μεταγραφές άρχισαν να δένουν με τους «παλιούς» και να βοηθούν στο σύνολο. Οι Μπράουερς, Σάτκα, Ντουβέρν και Ντιονί είναι αυτοί που κούμπωσαν με το... καλημέρα και δίνουν ξανά την περσινή δυναμική στην Ομόνοια.

Απ' εκεί και πέρα, σημαντικές βοήθειες δίνουν οι Τανάσε, Κακουλλής και Μοντνόρ. Οι πρώτοι δύο προέρχονται -συνήθως- από τον πάγκο, ενώ ο τελευταίος ψάχνει ακόμη την ευκολία με την οποία μπορεί να πληγώσει τα αντίπαλα δίχτυα. Ο μοναδικός που δεν έχει βοηθήσει -κι αυτό γιατί βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν- είναι ο Νεγκό. Βρίσκεται στον πάγκο, είναι πλέον υγιής, όμως δουλεύει εντατικά για να πάρει τις ευκαιρίες του.

Όσον αφορά τον Ακιντόλα, πρόκειται για μικρό δείγμα, μιας και αποκτήθηκε στο φινάλε της μεταγραφικής, ενώ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Η περίπτωση του Καμίνσκι είναι επίσης διαφορετική, αφού με τον Φαμπιάνο αποτελούν ένα ισχυρό δίδυμο και μοιράζονται τα ματς.