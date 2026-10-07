Παναθηναϊκός: Οι Ρώσοι κρατούν τον Γκασαμά στο πράσινο προσκήνιο

Ο Ναθάν Γκασαμά (1.92μ.) θα μπορούσε να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό δεν συνέβη. Εν τέλει, στο “Γεώργιος Καλαφάτης” αφίχθηκε ο Μαροκινός Ανάς Σαλάχ-Εντίν για να ενισχύσει την άμυνα, αν και είναι παίκτης με διαφορετικό προφίλ από τον Γάλλο. Πάντως, η υπόθεσή του Γκασαμά δεν έχει κλείσει σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Η Μπάλτικα Καλίνινγκραντ τον κράτησε με δυσκολία το καλοκαίρι, και στη Ρωσία ήδη τον κατατάσσουν πρώτο στη λίστα όσων μπορεί να πουλήσει η ομάδα τον χειμώνα.

Τον Σεπτέμβριο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γκασαμά πήρε επίσημη μορφή. Στις 28 του μήνα, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάλτικα, Αρμέν Μαργκαριάν, αποκάλυψε τι έγινε τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου. “Είχαμε τέσσερις προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Κάποιες δεν τελεσφόρησαν, σε κάποιες παρενέβη η γεωπολιτική, σε άλλες ο χρόνος δεν βοήθησε.

Δεν κλείσαμε τη συμφωνία την τελευταία στιγμή, γιατί καταλάβαμε ότι αν πουλούσαμε τον Γκασαμά, δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε ισάξιο αντικαταστάτη. Ήταν ο Παναθηναϊκός, αυτή τη συμφωνία δεν την κλείσαμε”, δήλωσε. Ο Μαργκαριάν έγινε έτσι ο πρώτος που επιβεβαίωσε δημόσια ότι η συμφωνία με το Τριφύλλι έφτασε πολύ κοντά.

Τρεις απόπειρες μέσα σε ένα καλοκαίρι

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρθηκε για τον Γκασαμά ήδη από τον Ιούλιο. Τότε ρωσικά μέσα έγραψαν ότι η Μπάλτικα απέρριψε προτάσεις του Παναθηναϊκού και της Τορίνο και ότι ζητούσε περίπου πέντε εκατ. ευρώ. Στα μέσα Αυγούστου οι δύο σύλλογοι επανήλθαν με προτάσεις από 2,5 ως 3 εκατ. ευρώ, και η Μπάλτικα τις απέρριψε ξανά. Οι Ρώσοι ζητούσαν από 4,5 ως 5 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε η Μπολόνια. Σύμφωνα με τον Ιβάν Καρπόφ, η ιταλική ομάδα ήταν έτοιμη να δώσει 4,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους, για να αντικαταστήσει τον Τζον Λουκουμί, που πήγε στη Γιουβέντους. Ο Οράτσιο Ακομάντο ανέφερε όμως ότι προέκυψαν προβλήματα με τα έγγραφα του παίκτη, και η συμφωνία ναυάγησε.

Ο Παναθηναϊκός επανήλθε στις 30 Αυγούστου, όπως αποκάλυψε το Box2Box by Betsson και οι Ηλίας Καλλονάς και Αντώνης Οικονομίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στέφανος Κοτσόλης ήθελε να εκμεταλλευτεί το ναυάγιο με την Μπολόνια και τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου, ώστε να πετύχει τιμή κοντά στα 2,5-3 εκατ. ευρώ. Εξέταζε επίσης δανεισμό με οψιόν αγοράς. Ο Παναθηναϊκός αναζητούσε κεντρικό αμυντικό μετά τον δανεισμό του Τουμπά στη Χάβρη.

Ο Ιανουάριος είναι κοντά

Το SPORT24 σας έχει γράψει ότι οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού εργάζονται για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και έχουν σε πρώτο πλάνο έναν αριστεροπόδαρο στόπερ. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο Ναθάν Γκασαμά, αφού ο Στέφανος Κοτσόλης όπως έδειξε με τον Ετιέν Καμαρά, δεν ξεχνάει τους ποδοσφαιριστές για τους οποίους έχει σχηματίσει πολύ καλή άποψη.

Στις 2 Οκτωβρίου, η ρωσική ιστοσελίδα Football24 έγραψε ότι η Μπάλτικα μπορεί να πουλήσει ξανά παίκτες τον χειμώνα, και έβαλε πρώτο στη λίστα τον Γκασαμά. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο σύλλογος του Αντρέι Ταλαλάεφ απέκτησε έναν νεαρό κεντρικό αμυντικό ως επένδυση για το μέλλον, αλλά ο Γκασαμά παραμένει από τους καλύτερους στόπερ του πρωταθλήματος. Αν συνεχίσει έτσι, η τιμή του μπορεί να ανέβει.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πληροφορίες λένε ότι το όνομα του Γκασαμά πρέπει να το έχει κανείς στο μυαλό του ενόψει του Ιανουαρίου. Οι Ρώσοι ξέρουν ότι ενδιαφέρον υπάρχει, και ο Μαργκαριάν το παραδέχτηκε δημόσια. Το Τριφύλλι ξέρει ότι η Μπάλτικα πουλάει, αρκεί να βρει αντικαταστάτη και να πάρει τα χρήματα που θέλει. Το ερώτημα είναι αν η τιμή θα πέσει τον χειμώνα ή αν θα ανέβει ακόμη περισσότερο…

Πηγή: sport24.gr