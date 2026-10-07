Γεμίζει το «οπλοστάσιο»

Ο Ερνάν Λοσάδα συμπεριέλαβε στην αρχική ενδεκάδα του φιλικού με την ΑΕΚ τους Γκασπάρ και Μπράουν, ενώ ο Όζμπολτ αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Συνεπώς, οι τρεις παίκτες είναι έτοιμοι και μένει να δούμε αν το ίδιο θα συμβεί και με τον Λιούμπιτς, ο οποίος παρότι δεν αγωνίστηκε στο φιλικό στη Λάρνακα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα στον αγώνα της 5ης αγωνιστικής.

Παρά την ήττα με 3-0 στο φιλικό, ο Αργεντινός κόουτς είναι πεπεισμένος ότι με τη σταδιακή επιστροφή των παικτών που ήταν τραυματίες, καθώς και των διεθνών, ο Απόλλωνας θα παρουσιαστεί βελτιωμένος απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ. Στόχος για τη λεμεσιανή ομάδα είναι να δημιουργήσει ένα σερί νικών, ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τυχόν στραβοπατήματα των προπορευόμενων ομάδων.