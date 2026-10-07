Του κουτουρού...

Η παραχώρηση του κλειστού «Σπύρος Κυπριανού» στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέδειξε σοβαρά θέματα ασυνεννοησίας στον κυπριακό αθλητισμό, καθώς επίσης και ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς.

Η τοποθέτηση της ΚΟΠΕ, η οποία δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν ρωτήθηκε ποτέ γι’ αυτή την απόφαση, δικαιώνει απόλυτα τις έντονες διαμαρτυρίες του τμήματος βόλεϊ της ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού έχει κάθε δίκιο να εγείρει ζητήματα για τον προγραμματισμό των προπονήσεών της και τις συμφωνίες που έχει συνάψει. Είναι αδιανόητο να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των άμεσα επηρεαζόμενων σωματείων και της ίδιας της Ομοσπονδίας. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν υπήρξε καν συνεννόηση με την ΑΕΛ, ώστε να επιλυθούν πρώτα τα θέματα που εγείρει στην ανακοίνωσή της. Να δοθεί το «Σπύρος Κυπριανού», αλλά όχι να μένει η ΑΕΛ στο... άγνωστο!

Όσο μεγάλο γεγονός κι αν αποτελεί για την Κύπρο η φιλοξενία μιας ξένης ομάδας, κάτι που αναμφίβολα ισχύει, οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να μεριμνούν πρώτα για τις ανάγκες των δικών μας αθλητών. Λες και δεν υπάρχουν άτομα ικανά να συντονίσουν μια διαδικασία, αφήνοντας σωματεία εκτεθειμένα.