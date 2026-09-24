Ονειρικά πράσινα αποκαλυπτήρια!

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Ο Παναθηναϊκός έκανε φύλλο και φτερό την Παρί, παίζοντας ολοκληρωτικό μπάσκετ Ζοτς στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και με το επιβλητικό 91-72 έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος σε όλη την Ευρώπη!

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε καταιγιστικός στο Telecom Center Athens και παίζοντας κυριαρχικό μπάσκετ, επιβλήθηκε της Παρί με το ευρύ 91-72 στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.

Το ματς:

Ο Μαντζούκας ξεκίνησε ως βασικός στο παιχνίδι και κατάφερε να γράψει τους πρώτους πόντους της ομάδας του με τρίποντο, ενώ λίγο αργότερα ο Ρόουντεν απάντησε με σουτ δύο πόντων για το 3-2. Ακολούθησε το καλάθι του Γκραντ, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Ρόουντεν με τρίποντο έκανε το 5-5, σκοράροντας όλους τους πόντους της ομάδας του. Ο Μήτογλου απάντησε για το 8-5, ενώ ο Μαντζούκας, πετυχαίνοντας πέντε συνεχόμενους πόντους και φτάνοντας στους οκτώ, διαμόρφωσε το 13-5. Ο Ντοκοσί μείωσε με κάρφωμα σε 13-7, όμως ο Γιαμπουσέλε με τρίποντο έδωσε αέρα 9 πόντων στον Παναθηναϊκό (16-7). Ο Μπόνγκα με ωραίο κάρφωμα έκανε το 17-9, ενώ ο Ουόρεν μείωσε στους έξι πόντους. Ωστόσο, ο Μπόνγκα με έμμεσο τρίποντο έκανε το 21-12. Ο Φρανσίσκο πέρασε στο παρκέ και ευστόχησε για τρεις, δίνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του (24-12). Παρά το γεγονός ότι ο Ερέρα πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα, κάνοντας το 24-15, οι «πράσινοι» πάτησαν το γκάζι και με το τρίποντο του Χουάντσο και τα δίποντα των Φρανσίσκο και Λεσόρ διαμόρφωσαν το σκορ της πρώτης περιόδου στο 31-17.

Οι πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων ήταν άστοχες. Ο Ιφί από τη γραμμή των βολών μείωσε σε 33-19, για να απαντήσει αμέσως μετά ο Φρανσίσκο, ο οποίος με πέντε συνεχόμενους πόντους ανέβασε τη διαφορά στο +17 (36-19), οκτώ λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Μετά το τάιμ άουτ, ο Ουόρεν ευστόχησε πίσω από τα 6,75 για το 36-22. Ακολούθησαν αρκετές άστοχες επιθέσεις, μέχρι την ώρα που ο Λεσόρ κέρδισε το φάουλ, πήγε στη γραμμή των βολών, ευστόχησε και έκανε το 38-22. Ο Ρόμπινσον έκανε το 38-23 από τη γραμμή των βολών, πριν ο Μήτογλου απαντήσει με ωραία προσποίηση και καλάθι για το +17 (40-23). Ο Γκραντ, ευστοχώντας σε σουτ μέσης απόστασης, έστειλε τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +19 και το 42-23, όμως οι Γάλλοι με δύο σερί τρίποντα μείωσαν σε 42-29 και ανάγκασαν τον Ομπράντοβιτς να πάρει τάιμ άουτ. Ακολούθησαν συνεχόμενα λάθη από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Ιφί να τα εκμεταλλεύεται και να μειώνει με δίποντο σε 42-31, που αποτέλεσε το σκορ του πρώτου μέρους.

Το «τριφύλλι» μπήκε με φόρα στο δεύτερο μέρος και με επιμέρους 6-0, έπειτα από τα καλάθια των Μήτογλου, Γιαμπουσέλε και Μαντζούκα, ανέβασε τη διαφορά και πάλι στο +17 (48-31). Ο Ρόουντεν έσπασε την επιθετική ανομβρία των Παριζιάνων, σκοράροντας μετά από τρία λεπτά για το 48-33, ενώ λίγο αργότερα ο Ντοκοσί με φόλοου μείωσε ακόμα περισσότερο. Ακολούθησε ωραία ενέργεια του Γιαμπουσέλε, ο οποίος με έμμεσο τρίποντο διαμόρφωσε το 53-35, πριν έρθουν οι Μπαντιό και, εκ νέου, Γιαμπουσέλε για να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο +22 για πρώτη φορά (57-35).

Με τον Γιαμπουσέλε να είναι καταιγιστικός, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +25 (60-35), τρία λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Η Παρί μείωσε από τη γραμμή των βολών, ο Λεσόρ απάντησε για το 61-35 και ο Παναθηναϊκός έφτασε στο εντυπωσιακό επιμέρους 19-4 στο τρίτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια, ο Ρόουντεν μείωσε σε 63-39, πριν έρθει ο Ιφί με τρίποντο να κάνει το 65-42, αφού είχε προηγηθεί το καλάθι του Μήτογλου. Φρανσίσκο και Λεσόρ έτρεξαν επιμέρους 4-0 για το 69-42, με την Παρί να μειώνει στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου σε 69-44.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα πράγματα δεν άλλαξαν σημαντικά. Ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε και η Παρί μείωσε σε 69-52 με επιμέρους 8-0. Ο Φρανσίσκο έδωσε ανάσα στους «πράσινους» με σουτ πίσω από τα 6,75 για το 72-52, όμως ο Ετιέν με ένα επιθετικό κρεσέντο μείωσε σε 72-58. Ο Χουάντσο απάντησε, παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ κάτω από το καλάθι, και έκανε το 74-58. Ο Ετιέν, πετυχαίνοντας τον 8ο συνεχόμενο πόντο του, μείωσε σε 74-60, όμως από εκείνο το σημείο Φρανσίσκο και Λεσόρ, πετυχαίνοντας επτά αναπάντητους πόντους, διαμόρφωσαν το 81-60, 4' πριν από το τέλος. Στη συνέχεια ακολούθησαν τρίποντα και από της δύο ομάδες με τη διαφορά να διατηρείται σταθερά στο +20 (86-66). Ο Μήτογλου έκανε το 88-66 δύο λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Οι Παριζιάνοι με όλα πλέον να έχουν κριθεί βρήκαν δύο καλάθια με τους Τζόνσον και Ερέρα να κάνουν το 88-70. Ο Καλαϊτζάκης έκανε το 91-70 και ο Χομς διαμόρφωσε από τη γραμμή των βολών το τελικό 91-72.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-49, 91-72

 

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