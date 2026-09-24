Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ σαν να μην πέρασε μια μέρα και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 100άρα την υπεράσπιση του τίτλου!

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι και την υπεράσπιση των «σκήπτρων» ο Ολυμπιακός.

Το βράδυ της Πέμπτης (24/09) οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και πέρασαν με το εντυπωσιακό 106-89 από την έδρα της Μπασκόνια για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να ξεκινούν την χρονιά από εκεί ακριβώς που είχαν τελειώσει την περσινή ιστορική πορεία μέχρι την κορυφή!

Παίζοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό και γρήγορο μπάσκετ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεδίπλωσε τις επιθετικές του αρετές στο παρκέ της «Fernando Buesa Arena», διατηρώντας μεγάλες διψήφιες διαφορές από το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου μέχρι το τέλος, φτάνοντας ακόμη και στο +23 στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Το ματς:

Φρενήρης ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα, με την Μπασκόνια να μπαίνει με... σπασμένα τα φρένα στο ματς και να ευστοχεί σε 4/4 σουτ πίσω από τα 6,75μ. για το υπέρ της 14-6 στο 3λεπτο, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει άμεσα τάιμ άουτ, αφού ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν αρκετά με το small ball των γηπεδούχων. Μετά το κακό ξεκίνημα, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο πνεύμα του αγώνα και με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να ηγούνται στην επίθεση, ροκάνισαν τη διαφορά στους δύο και το 22-19 στο 6ο λεπτό, παρά το γεγονός πως οι Βάσκοι μετρούσαν 6/6 τρίποντα!

Η είσοδος του Ζαν Μοντέρο στο παρκέ ομόρφυνε και έκανε πιο aggressive το παιχνίδι των Πειραιωτών, με τον Δομινικανό γκαρντ να μοιράζει τις ασίστ σαν... καραμέλες και με τέσσερις τελικές πάσες να δίνει έτοιμα καλάθια στους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς. Σε αυτό το εκρηκτικό διάστημα, ο Ολυμπιακός έκανε θραύση στην επίθεση, βρίσκοντας τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι τόσο από κοντά, όσο και από μακριά. Κάπως έτσι, τα τρίποντα των Ντόρσεϊ και Μοντέρο στο φινάλε, επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να κλείσουν την πρώτη περίοδο μπροστά με σκορ 36-29, με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να μετρούν από 13 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Μια... ταχύτητα πιο κάτω ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Μοντέρο να αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα στα πρώτα λεπτά και με πέντε μαζεμένους πόντους, ο Ολυμπιακός έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή για το 43-33 στο 13ο λεπτό. Στη συνέχεια, ανέλαβε δράση ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σταρ να πετυχαίνει επτά όμορφους πόντους με τρίποντο και δύο ανάποδα λέι απ για το 50-42 τέσσερα λεπτά μετά, προτού οι Βεζένκοφ και Τζόσεφ γράψουν το 56-46 του πρώτου ημιχρόνου. Μοναδικό ψεγάδι στην εμφάνιση των «ερυθρόλευκων» ήταν η άμυνα - και δη η περιφερειακή - , έχοντας ωστόσο ελαφρυντικά λόγω της εποχής, αλλά και του ξέφρενου ρυθμού που είχε το ματς.

Αρκετά νευρικό ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τις δύο ομάδες να κάνουν αρκετά λάθη και να έχουν πολλά μαζεμένα χαμένα σουτ. Με δύο πολύ όμορφα καλάθια των Γουόρντ και Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός πήγε στο +12 (48-60) στο 22ο λεπτό, με τους Βάσκους να απαντούν με μια μικρή αντεπίθεση και να μειώνουν στους 7 (55-62) δύο λεπτά αργότερα, μετά και τα νεύρα του Γουόρντ που δέχθηκε τεχνική ποινή, αφού ξέσπασε στις διαφημιστικές πινακίδες έπειτα από ένα χαμένο λέι απ.

Κάπου εκεί, ωστόσο, ακολούθησε η αγωνιστική «αφύπνιση» των Πειραιωτών, εκεί όπου ο Χολ «καθάριζε» τα πάντα ψηλά σε άμυνα και επίθεση και οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ σκόραραν όπως ήθελαν στο εμπρός μέρος του παρκέ! Με τον πρώτο να πετυχαίνει 8 πόντους και τον δεύτερο 7, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 15-2 στα επέμενα 5 λεπτά (!) για το +20 και το 77-57 στο 29ο λεπτό, με τους Τζόουνς και Χάουαρντ να ανταλλάζουν καλάθια στο φινάλε για το 81-60 του δεκαλέπτου.

Όπως ήταν λογικό, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, μιας και ο νικητής του αγώνα είχε κριθεί από νωρίς. Η Μπασκόνια προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά και εν μέρει τα κατάφερε, μειώνοντας στους 14 (75-89) στο 33ο λεπτό, χάρη στα τρία μαζεμένα τρίποντα του Χάουαρντ. Ωστόσο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντέδρασε και δεν επέτρεψε καν στους γηπεδούχους να σκεφτούν κάτι περισσότερο, με τους Μοντέρο και Τζόουνς να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση και να στέλνουν τη διαφορά στο +22 για το 97-75 35'. Μια διαφορά που παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και το φινάλε, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τον Ολυμπιακό νικητή με το εντυπωσιακό 106-89.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 89-106.