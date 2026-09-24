Αποθέωση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Telekom Center Athens στην πρεμιέρα της EuroLeague

Καθολική αποθέωση γνώρισε -όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο- ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τη στιγμή που εμφανίστησε στο Telekom Center Athens για να πάρει τη θέση του στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR μερικά λεπτά πριν από το τζάμπολ της σεζόν 2026/27 στην EuroLeague και το παιχνίδι με την Παρί.

Ο Σέρβος τεχνικός άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τους φίλους των πρασίνων, καταχειροκροτήθηκε και χειροκρότησε πίσω σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αγάπη που εξακολουθεί να λαμβάνει 14 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρώτης -χρυσής- θητείας του στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στην εκκίνηση αυτού του δεύτερου κύκλου.