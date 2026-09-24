Ονειρεμένη πρεμιέρα για την Μπάγερν, γκέλα με το «καλησπέρα» για τη Χάποελ!

Πρεμιέρα με ματσάρα και με αποτέλεσμα-έκπληξη στη φετινή Ευρωλίγκα.

Μπορεί η Χάποελ Τελ Αβίβ να ήταν το φαβορί της αναμέτρησής της με την Μπάγερν Μονάχου, όμως ήταν οι Βαυαροί εκείνοι που έπαιξαν ως η ανώτερη ομάδα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ενώ παρότι είδαν την αντίπαλό τους να επιστρέφει από το -18 στην τέταρτη περίοδο, τελικά πανηγύρισαν την οριακή νίκη με 86-84 στη Βουλγαρία και στη Σόφια!

Το ματς:

Το ματς ξεκίνησε με τον Ομπστ να ξεκινά τη σεζόν με δύο σερί τρίποντά του για το 2-6 και με τις δύο ομάδες να ξεκινούν νευρικές επιθετικά και με το σκορ να μένει σε χαμηλά επίπεδα. Ο Ομπστ είχε και τους 8 πρώτους πόντους της Μπάγερν και ο ΛεΝτέι με καλάθι-φάουλ και δύο ακόμα βολές του, έβαλε μπροστά τη Χάποελ (11-8), ενώ ξεχώριζε και ο Οτούρου με 6 πόντους και 5 ριμπάουντ, στο 17-14, πριν έρθει το 21-16 στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Τζέρμαν έβαλε τη Χάποελ για πρώτη φορά στο +7 (23-16) και ακολούθησαν σερί πόντοι του Τζέσαπ για το 23-21, ενώ οι δυο τους συνέχισαν να σκοράρουν με σερί δικά τους καλάθια μέχρι και το 28-24! Ο Ομπστ ξαναμίλησε μετά από αρκετή ώρα για το 31-26 φτάνοντας τους 12 και η Μπάγερν έφτιαξε σερί 10-0 για να προηγηθεί με 34-31, ενώ ο Ομπστ με το τρίτο του τρίποντο έκανε το 33-37! Ο Φόιγκτμαν με δικό του τρίποντο έβαλε την Μπάγερν στο +6 (35-42) και ο Ομπστ έφτασε τους 17 για το 37-44, πριν ο Μίτσιτς διαμορφώσει το 39-44 του ημιχρόνου, με το δεύτερο καλάθι του για την άστοχη (2/13 τρίποντα) Χάποελ.

Η Μπάγερν διατηρήθηκε μπροστά και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τρίποντο του Τζέσαπ για το 43-51, ενώ οι Βαυαροί συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και να ξεφεύγουν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (51-61), μετά από το πρώτο καλάθι του Γιοκουμπάιτις! Δύο βολές του Τίμαν εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 για την Μπάγερν, ο Τόπιν με τρίποντο-ανάσα για τη Χάποελ έκανε το 54-66, ενώ ο ΛεΝτέι ευστόχησε και εκείνος από μακριά, για να μειώσει στο 57-68 της τρίτης περιόδου.

Η Μπάγερν έφτασε μέχρι και το +18 (57-75), όμως ακολούθησε μια μεγάλη αντεπίθεση της Χάποελ, η οποία έδεσε την άμυνά της και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, φτιάχνοντας υπέρ της σερί 14-0 για να πλησιάσει στο 71-75, μπαίνοντας στο τελευταίο 5λεπτο! Με το μομέντουμ να έχει αλλάξει χέρια, ο Μπλάκνεϊ μείωσε σε 76-79 και Χάποελ πέρασε μπροστά με 84-83 μετά από καλάθι του Μπράιαντ, όμως ο Φόιγκτμαν με τεράστιο τρίποντό του έκανε το 84-86 και ο Μίτσιτς αστόχησε, με το 86-84 να μένει μέχρι το τέλος.