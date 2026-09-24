ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ονειρεμένη πρεμιέρα για την Μπάγερν, γκέλα με το «καλησπέρα» για τη Χάποελ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν ολοκλήρωσε τη μεγάλη αντεπίθεση που έκανε στην 4η περίοδο από το -18 και η Μπάγερν Μονάχου έκανε την έκπληξη στη Σόφια, πανηγυρίζοντας την οριακή νίκη με 86-84!

Πρεμιέρα με ματσάρα και με αποτέλεσμα-έκπληξη στη φετινή Ευρωλίγκα.

Μπορεί η Χάποελ Τελ Αβίβ να ήταν το φαβορί της αναμέτρησής της με την Μπάγερν Μονάχου, όμως ήταν οι Βαυαροί εκείνοι που έπαιξαν ως η ανώτερη ομάδα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ενώ παρότι είδαν την αντίπαλό τους να επιστρέφει από το -18 στην τέταρτη περίοδο, τελικά πανηγύρισαν την οριακή νίκη με 86-84 στη Βουλγαρία και στη Σόφια!

Το ματς:

Το ματς ξεκίνησε με τον Ομπστ να ξεκινά τη σεζόν με δύο σερί τρίποντά του για το 2-6 και με τις δύο ομάδες να ξεκινούν νευρικές επιθετικά και με το σκορ να μένει σε χαμηλά επίπεδα. Ο Ομπστ είχε και τους 8 πρώτους πόντους της Μπάγερν και ο ΛεΝτέι με καλάθι-φάουλ και δύο ακόμα βολές του, έβαλε μπροστά τη Χάποελ (11-8), ενώ ξεχώριζε και ο Οτούρου με 6 πόντους και 5 ριμπάουντ, στο 17-14, πριν έρθει το 21-16 στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Τζέρμαν έβαλε τη Χάποελ για πρώτη φορά στο +7 (23-16) και ακολούθησαν σερί πόντοι του Τζέσαπ για το 23-21, ενώ οι δυο τους συνέχισαν να σκοράρουν με σερί δικά τους καλάθια μέχρι και το 28-24! Ο Ομπστ ξαναμίλησε μετά από αρκετή ώρα για το 31-26 φτάνοντας τους 12 και η Μπάγερν έφτιαξε σερί 10-0 για να προηγηθεί με 34-31, ενώ ο Ομπστ με το τρίτο του τρίποντο έκανε το 33-37! Ο Φόιγκτμαν με δικό του τρίποντο έβαλε την Μπάγερν στο +6 (35-42) και ο Ομπστ έφτασε τους 17 για το 37-44, πριν ο Μίτσιτς διαμορφώσει το 39-44 του ημιχρόνου, με το δεύτερο καλάθι του για την άστοχη (2/13 τρίποντα) Χάποελ.

Η Μπάγερν διατηρήθηκε μπροστά και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τρίποντο του Τζέσαπ για το 43-51, ενώ οι Βαυαροί συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και να ξεφεύγουν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (51-61), μετά από το πρώτο καλάθι του Γιοκουμπάιτις! Δύο βολές του Τίμαν εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 για την Μπάγερν, ο Τόπιν με τρίποντο-ανάσα για τη Χάποελ έκανε το 54-66, ενώ ο ΛεΝτέι ευστόχησε και εκείνος από μακριά, για να μειώσει στο 57-68 της τρίτης περιόδου.

Η Μπάγερν έφτασε μέχρι και το +18 (57-75), όμως ακολούθησε μια μεγάλη αντεπίθεση της Χάποελ, η οποία έδεσε την άμυνά της και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, φτιάχνοντας υπέρ της σερί 14-0 για να πλησιάσει στο 71-75, μπαίνοντας στο τελευταίο 5λεπτο! Με το μομέντουμ να έχει αλλάξει χέρια, ο Μπλάκνεϊ μείωσε σε 76-79 και Χάποελ πέρασε μπροστά με 84-83 μετά από καλάθι του Μπράιαντ, όμως ο Φόιγκτμαν με τεράστιο τρίποντό του έκανε το 84-86 και ο Μίτσιτς αστόχησε, με το 86-84 να μένει μέχρι το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 39-44, 57-68, 84-86

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/09)

TV

|

Category image

Nations League: Ο Χάκπο «πλήγωσε» τον Κλοπ - Πρώτη η Ελλάδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική Ελλάδας τέζαρε τη Σερβία στο φινάλε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ σαν να μην πέρασε μια μέρα και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 100άρα την υπεράσπιση του τίτλου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ονειρικά πράσινα αποκαλυπτήρια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τραγωδία για τον παίκτη χόκεϊ επί πάγου Αντρέι Κουζμένκο: Ο πατέρας του σκοτώθηκε από αρκούδα στη Σιβηρία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αγιασμός και… πέναλτι: Ο παπάς του Παναργειακού έκλεψε την παράσταση για άλλη μια χρονιά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κορμός την... κουβαλά στην πλάτη του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ για την κλήρωση της Πέμπτης (24/09)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σκαλόνι: «Πρέπει να συναντηθώ με τον πρόεδρο για το μέλλον μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποθέωση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Telekom Center Athens στην πρεμιέρα της EuroLeague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ονειρεμένη πρεμιέρα για την Μπάγερν, γκέλα με το «καλησπέρα» για τη Χάποελ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ζω έναν εφιάλτη»: Ο Ιακουίντα θυμάται το χατ-τρικ στον Παναθηναϊκό και μιλά για τη μάχη να καθαρίσει το όνομά του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάγερ: «Η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα - Βρήκα ξανά τη χαρά του ποδοσφαίρου»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη